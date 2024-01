Luka Doncic explota en la derrota de Mavericks y saca a un aficionado de la arena

La estrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, parece no estar lidiando de la mejor manera con la presión de esta temporada al no tener los resultados deseados y en su última derrota a manos de los Suns, en donde terminó el duelo pidiendo la expulsión de uno de los aficionados que se encontraba en la grada.

El aficionado de los Suns se encontraba detrás de la zona de prensa en la segunda fila del estadio y desde el comienzo del juego estuvo provocando al basquetbolista esloveno, por lo este pidió a la seguridad de los Mavs que lo sacaran de la arena.

Luka Doncic dio sus razones por el cual pidió que este aficionado se marchara de la arena, pues en principio él no quería que lo echaran del recinto, pero al ser tan constantes los ataques a su persona, no tuvo elección que mandar a la seguridad del equipo a que lo echaran.

"Él también me estuvo maldiciendo durante toda la primera mitad, yo nunca expulsaría a un aficionado. Pagaron las entradas, pero ya tuve suficiente. Es un poco de frustración"

Los Mavs aun conservan un récord ganador de 24-20, pero la temporada no está siendo lo que se esperaba de ellos y apenas se encuentran rozando los puestos de Play-In de la Conferencia Oeste de la NBA.