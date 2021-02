Toronto Raptors completarán temporada en Tampa Bay

Los Raptors de Toronto no volverán a Canadá esta temporada.

Las complicaciones por la pandemia de coronavirus y cómo afecta el cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá mantendrá a Raptors en Tampa Bay, Florida, su sede temporal, por el resto de la campaña, anunció el equipo este jueves.

Los Raptors tienen récord de 6-5 en su 'casa' esta temporada, la Amalie Arena, la cual comparten con el Tampa Bay Lightning, Campeones de la NHL. Tampa Bay también tiene a los Buccaneers, flamantes campeones del Super Bowl, y los Rays, que alcanzaron la Serie Mundial la pasada temporada.

“Florida, nos has dado una excelente acogida y estamos agradecidos por la hospitalidad que hemos encontrado en Tampa y en la Amalie, vivimos en una ciudad de campeones y nuestra intención es mantener la tradición de éxitos para nuestros nuevos amigos y fanáticos aquí", dijo el presidente de los Raptors, Masai Ujiri. “Pero nuestra casa es donde manda el corazón, y nuestros corazones están en Toronto. Siempre tenemos presente a nuestra afición, a nuestra familia de la Scotiabank Arena, y a todos los que echamos de menos en casa, y estamos impacientes por volver a encontrarnos”.

La decisión no causa sorpresa, dada la situación de la pandemia en Estados Unidos y Canadá.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció el jueves que, a partir de la semana próxima, todo viajero no esencial que llegue a Canadá deberá presentar un hisopado negativo por Covid-19 o será multado de no contar con uno.

Ello no sería problema para los equipos de la NBA. Sus expediciones se someten a pruebas diarias, y los jugadores lo hacen en múltiples ocasiones en un mismo día.

Pero el mayor problema es la logística. La frontera ha sido cerrada para viajeros no esenciales que no sean ciudadanos canadienses. Además, Canadá requiere que todo el que ingrese al país permanezca aislado durante 14 días, lo cual no es factible para un equipo de la NBA.

Toronto se mudó al sur el pasado otoño a sabiendas que la decisión tomada el jueves era una posibilidad real.

