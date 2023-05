Canelo Álvarez: ¿Cuándo y dónde ver su pelea frente a John Ryder?

Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a pelear en mexico tras más de una década y lo hará frente al británico John Ryder en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco. La cita es el sábado 6 de mayo a las 22:00 horas (tiempo del cnetro de México).

El tapatío expondrá todos los títulos de peso Supermediano ante más de 50 mil aficionados ansiosos por ser parte de su regreso a tierras aztecas.

“Muy motivado después de venir de varias lesiones, me siento muy bien y fuerte, me motiva muchísimo, amo el boxeo, es como si estuviera empezando otra vez. Tengo muchos sentimientos de mis comienzos, todo lo que he logrado, ahora regresar como campeón indiscutido en mi mejor momento, me siento muy contento de brindarle a la gente una gran pelea y un gran espectáculo, y que puedan vivir conmigo esto”, dijo a ESPN.

Por su parte, Ryder, quien es un poco mayor que el Canelo, reconoció la importancia de el combate de este fin de semana en su carrera.

“Esta oportunidad es masiva, es una de las peleas más grandes en boxeo, Canelo es una de las grandes estrellas en el boxeo y siempre que está involucrado Canelo, es grande”, señaló.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL PESAJE Y LA PELEA DEL CANELO CONTRA RYDER?

El combate del Canelo está programada para el sábado 6 de mayo a las 22:00 (tiempo del centro de México), evento que podrás disfrutar por ESPN.

Por otra parte, la emoción del pesaje de Álvarez vs Ryder también la podrás disfrutar por Star+. El pesaje está programado para el viernes 5 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

