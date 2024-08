Floyd Mayweather vs Gotti lll: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la pelea en México?

La Ciudad de México ya se encuentra lista para arropar una de las peleas más esperadas del boxeo, la Arena CDMX será el epicentro de la batalla entre Floyd Mayweather vs Gotti lll.

Los pugilistas se volverán a medirse dentro del cuadrilátero tras la polémica pelea que ostentaron en junio de 2023.

El combate terminó en una pelea masiva en el FLA Live Arena en Sunrise, Florida. Cabe resaltar que el combate del 11 de junio del año pasado fue un combate de exhibición que no contó con jueces y terminó sin un resultado oficial.



En esa ocasión Mayweather dominó el combate y jugó con su oponente, en el sexto asalto fue detenido por el árbitro Kanny Bayless provocando un caos en el ring.

La pelea se desató incluso afuera del ring, por lo que los fanáticos tuvieron que abandonar el lugar sin más violencia ante el pedido del equipo de Floyd.

Para esta ocasión la cita es este sábado 24 de agosto desde la Arena de la Ciudad de México a partir de las 17:45 horas a través de FOX Sports.

Cartelera completa del Mayweather vs Gotti lll en la Arena CDMX

La cartelera de este sábado tendrá grandes batallas que engalanarán la Arena de la Ciudad de México, entre ellas la pelea entre Víctor Díaz vs Rodrigo Damián Coria.

Víctor Ortiz vs Rodrigo Damián Coria

Alan Picasso vs Azat Hovhannisyan

Luis Rodriguez 'El Zurdo' Ocana vs César Vaca

Silvia Torresvs Cecilia Rodríguez

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EMBAJADOR SE ADELANTA AL AMÉRICA CON EL ANUNCIO DEL FICHAJE DE CHIDINMA OKEKE