Jaime Munguía: Eddie Hearn asegura que el mexicano no ganaría un solo round contra Bivol

El promotor de Jaime Munguía, Eddie Hearn, habló sobre la propuesta de Golden Boy de poner al mexicano contra el campeón ruso, Dmitry Bivol, quien se mostró sorprendido tras las declaraciones de Erick Gómez, presidente de la promotora de box.

“Es raro lo que han hecho con Munguía, me cae bien, es un peleador emocionante, pero creo que ante Bivol no tendría posibilidad de ganar un solo round, además no ha demostrado intenciones de enfrentar las peleas peligrosas, ¿por qué escogería enfrentar a Bivol?”, comentó Eddie sobre la situación.

Por su parte, Gómez declaró que Jaime Munguía está preparado para pelear con grandes del boxeo internacional en su división, donde aparecen nombre como: Canelo' Álvarez, Gennady Golovkin y Charlo, además de Dmitry Bivol.

"Está listo para los grandes. Jaime está muy interesado en la pelea con Bivol. Estamos consultando rivales, pero sin duda quiere las peleas más grandes del año", declaró el presidente de Golden Boy.

