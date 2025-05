Nico Ali Walsh, nieto de Muhammad Ali, ganó su más reciente pelea y dedicó triunfo a George Foreman

Nico Ali Walsh, nieto del legendario Muhammad Ali, volvió al camino de la victoria tras superar por decisión mayoritaria al ghanés Ebenezer Sowah, en una emotiva velada celebrada en Malabo, Guinea Ecuatorial.

Este combate no solo marcó una redención deportiva para el joven boxeador tras su derrota en febrero, sino también un momento simbólico, ya que dedicó la pelea a George Foreman, histórico rival de su abuelo en el icónico 'Rumble in the Jungle de 1974.

Ali Walsh se llevó la victoria en suelo africano | Instagram: @nicoaliwalsh

Sorpresiva y emotiva dedicatoria

“Quiero dedicar esta pelea al gran George Foreman, ya fallecido. Un guerrero y un héroe para muchos, incluyéndome a mí”, expresó Nico, quien recordó que Foreman “peleó en estas tierras africanas con mi familia hace 50 años”.

Este gesto sorprendió al mundo del boxeo, dado que Foreman fue uno de los contrincantes más relevantes de Muhammad Ali, pero también uno de los que más le generó respeto a lo largo de su carrera.

Nico muy pequeño junto a su abuelo | @nicoaliwalsh

Victoria clave para retomar la confianza

El triunfo sobre Sowah no fue sencillo. Nico Ali enfrentó a un rival invicto y potente, pero supo dominar el ritmo del combate para llevarse una victoria importante que le devuelve la confianza tras su revés ante Juan Carlos Guerra Jr. en febrero pasado.

“Sentí que no podía apretar el gatillo con mi mano izquierda”, explicó Nico, recordando que venía de una lesión en el hombro. “No es excusa. Es mi culpa”, añadió.

Nico Ali regresó a la senda de la victoria | @nicoaliwalsh

Con este resultado, Ali Walsh mejora su récord a 11 victorias (5 KO) y 2 derrotas, además de reafirmar su deseo de seguir construyendo su propio legado dentro del boxeo profesional, bajo la sombra inevitable pero inspiradora del apellido Ali.

El momento elegido para rendir homenaje a Foreman, a menos de dos meses de su fallecimiento el 21 de marzo, se sintió íntimo y poderoso, sobre todo al celebrarse en suelo africano, territorio simbólico para el legado familiar.

