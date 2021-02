Óscar Valdez dedicó a su extrenador la victoria sobre Berchelt

El campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Óscar Valdez, dedicó la victoria por el cetro verde y oro a su exentrenador Francisco Bonilla (QEPD).

El dos veces olímpico se dijo agradecido por las grandes enseñanzas que le dejó el exentrenador en jefe de la selección mexicana de boxeo, quien falleció en septiembre pasado.

"Cuando terminé mis Juegos Olímpicos no logramos el sueño de traer una medalla para nuestro país, venimos muy tristes de regreso, ya sabía que me iba a ir al profesional. Me acuerdo muy bien que me dijo ‘nunca dejes de ser como eres’. Él sabía que yo quería ser el número uno en todo, entonces me dijo 'nunca pierdas esa hambre de querer ser el número uno porque eso es lo que te ha hecho ser lo que eres ahorita'. Sin duda el profe Bonilla me dio tantas enseñanzas de la vida y arriba del ring. Por siempre voy a estar agradecido con él", dijo el púgil sonorense a pregunta expresa de RÉCORD en conferencia virtual del CMB.

El sábado pasado, Valdez (29-0, 23 KOs) hizo realidad su sueño de la infancia de convertirse en campeón del WBC al noquear en el décimo round a Miguel Berchelt 38-2, 34 KO's) en una batalla de mexicanos a puerta cerrada en la "Burbuja" del MGM de Las Vegas, Nevada.

“Clasificamos dos veces a Juegos Olímpicos, llegamos a hacer tanta historia como amateur, fui el primer boxeador mexicano en coronarme campeón mundial Sub 19, fui el primer mexicano en traer una medalla en un mundial abierto, soy el primer mexicano en ir a dos Juegos Olímpicos. Todo eso fue gracias al profe Bonilla. Sin duda es una persona que voy a extrañar", aseguró.