Xander Zayas busca cofia en ganarse al público mexicano el 15 de septiembre

El pugilista puertorriqueño Xander Zayas tendrá la difícil tarea de enfrentarse al mexicano Roberto Valenzuela Jr. el próximo 15 de septiembre, sin embargo, no duda en robarse los corazones de los 10 mil mexicanos que estarán celebrando el Día de la Independencia en el American Bank Center de Texas.

"Estoy superconcentrado de hacer mi trabajo el 15 de septiembre y ganarme ese público mexicano como siempre suelo hacer en cada cartelera que pelea", aseguró en entrevista exclusiva con RÉCORD el joven boxeador de 21 años.

Con marca de 16-0 (10 KO), el mayor prospecto boricua cuenta con dos triunfos antes mexicanos en su historial, confiesa que hay algo en común con estos boxeadores aztecas que no duda también encontrar en Valenzuela, y eso es el corazón que ponen a cada pelea.

"Es verdad que he visto en todos, sabemos que siempre van a traer es el corazón, siempre van a querer dejarlo todo adentro del cuadrilátero, no importa que tan difícil sea la situación y creo que este 15 de septembrinos no va a ser la excepción, Roberto Valenzuela Jr. va a venir con mucho corazón, con muchas ganas de arrebatarme la victoria en un día tan importante como lo es el 15 de septiembre para todos los mexicanos", aseguró Zayas.

Actual campeón superwelter NABF del CMB y NABO de la OMB, Xander es reconocido ya a nivel mundial, y aunque se enfrenta a un mexicano en su día, se siente capaz de robarse el show.

"Obviamente la gente mexicana va a apoyar a sus boxeadores, a Roberto en este caso, pero también sé que mucha gente me conoce, sabe del boxeo, sabe lo que hago dentro del ring y también van a apoyarme, creo que es cuestión de robarme el espectáculo y de hacerlos sentir especiales esa noche", sentenció.

