No alcanza para más

MITO: A la Selección Nacional van los mejores jugadores.

REALIDAD: Este llamado seguramente fue un dolor de cabeza para Gerardo Martino. Al no poder contar con los europeos, se tuvo que abrir de forma amplia el margen para conformar este combinado mexicano. Lo que llama la atención es que pese al bajo nivel de algunos, ni Montes ni Navarro, de León, tuvieron un lugar

Son 26 jugadores de nueve equipos; 24 son integrantes de los ocho primeros lugares de la general y dos del lugar 15.

Rayados y Chivas, con cinco convocados cada uno, América y Cruz Azul con cuatro, Pumas, Xolos y Tigres con dos y Pachuca y León tuvieron uno.

Al parecer es un llamado más pensando en el futuro, ya que 12 jugadores tienen edad para los Olímpicos, nueve entre los 24 y 29 años para los ciclos mundialistas del 22 y del 26, además de nueve veteranos mayores de 30 años.

Un equipo de 25 años de edad. Porteros de 34, defensas de 24, medios de 23 y delanteros de 22. Más allá de las circunstancias, llama la atención el bajo nivel mostrado por algunos, pese a su convocatoria.

Sólo 12 suman más de 80 por ciento de minutos jugados en el Guard1anes 2020 y son considerados titular base de sus equipos, cinco han participado entre el 60 y 79%, pero son nueve que no rebasan el 60% de participación en el campeonato, lo cual se puede considerar como un jugador suplente.

Ochoa, González, Talavera y Orozco parece que no tienen discusión, aunque hay que señalar la edad de los cuatro, rebasan las tres décadas.

Entre los defensas, Salcedo sólo se puede explicar desde el punto de vista de un gusto particular del técnico nacional, ya que suma 48 por ciento de los minutos del torneo. Romo aparece en la lista de defensas cuando en Liga lo hace como volante mixto o mediapunta.

Layún, que hace un año dijo adiós a la Selección, hoy no es titular con los Rayados y es llamado. En el mediocampo, Alvarado no tiene razón de ser, no es titular en La Máquina y pasa por un mal momento. Caso similar es el de Córdova, que en los más reciente tres partidos en dos fue cambiado al medio tiempo y en el último fue a la banca. Iván Rodríguez, de León, tiene un mes que perdió la titularidad, y Lainez, de Xolos, que juega como carrilero, una posición que no utiliza el Tata. Perdonó las indisciplinas de Vega y Antuna. Sorprende el llamado de Chávez, de 24 años, que juega en Pachuca como volante interior y también el de Santiago Giménez, de Cruz azul, a los 19 años, sin ser titular estará en el microciclo con tres goles, misma cifra que suma Macías.

CONCLUSIONES: Son pocos los llamados justificados, Johan Vásquez, jugando en tres posiciones diferentes y haciéndolo de gran forma; Henry, como el mejor goleador mexicano; 'Charly' Rodríguez, de Rayados, que mantiene un gran nivel; Talavera, que es fundamental en el liderato de Pumas; Orbelín con la versatilidad de jugar por todo el frente de ataque celeste y Sepúlveda siendo importantísimo en Chivas. Podemos criticar y cuestionar esta lista de jugadores de Gerardo Martino, pero no hay mucho más, solo queda la gran incógnita del motivo de no llamar a Fernando Navarro y a Luis Montes, espero que no sea por estatura, sino por un tema de la edad.

