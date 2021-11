No hay plan B

Ante una alarmante crisis que vive la Selección Mexicana, no existe ni está diseñado un plan alternativo para salir de esta aguda problemática.

Sobre la mesa no hay ni la más mínima posibilidad de cesar al 'Tata' Martino y tampoco tienen una real opción 'B' para pensar en un sustituto que tome el equipo a un año del Mundial, el entrenador no tiene un sistema táctico alternativo y la segunda línea de jugadores no existe, esto reduce a cero la posibilidad de encontrar soluciones inmediatas a esta caída que está viviendo la escuadra mexicana.

Buscando hacer un diagnóstico del pésimo momento que vive la era de Martino, hacemos estos 10 cuestionamientos:

¿Por qué antepuso el resultado a las formas? En la Eliminatoria no se ha jugado bien al futbol o por lo menos a la forma que se hacía previo a la pandemia.

¿La decisión de volver a utilizar la fallida línea de tres centrales? Los últimos tres juegos que inició con cinco en el fondo no ganó (0-0 Honduras, 0-0 Costa Rica y 1-2 Canadá), simplemente este equipo no se encuentra con esta figura táctica.

Lo critican por realizar las sustituciones hasta el minuto 60-65, ¿qué motivó que ahora ante Canadá los realizará al medio tiempo? Sorprende que modifique sus hábitos en un partido tan importante en medio de una crisis.

¿Hay plan alternativo para el tridente? Porque la producción entre Jiménez-Lozano-Corona no es solución. Está muy por debajo de las expectativas y parece que no hay reemplazantes o que nunca trabajó en buscar sustitutos.

¿Es muy descabellada la idea de jugar con dos centro delanteros? Únicamente en tres años ha utilizado a una pareja de 'nueves' y fue 18 minutos, ante Jamaica resultó y con Estados Unidos no funcionó. Es una mediada que sólo ha tomado en momentos de extrema emergencia.

En la línea defensiva no encuentra a la pareja de centrales y las opciones están polarizadas ¿jugar con los veteranos (Araujo-Moreno) o con los jóvenes (Montes-Vásquez)? Hasta el momento la mezcla no ha resultado la mejor decisión. Después de tres años no tenemos en claro la pareja de centrales.

Hasta el momento el tener experiencia en los jugadores convocados le está resultando caro al 'Tata', Guardado parece que no está para 90 minutos, Moreno sufre de lesiones y la central no ha tenido continuidad, en la portería comienzan los cuestionamientos a Ochoa. ¿Hay vacas sagradas para Martino? ¿Hay paciencia excesiva para los europeos?

¿Por qué cambiaron las actitudes del técnico nacional? Excesivos los reclamos en el juego contra Canadá, expulsado ante Estados Unidos, cara de fastidio en las conferencias de prensa. Síntomas de hartazgo o desesperación.

¿A qué se debe la lejanía del entrenador con los jugadores o incluso con parte de su cuerpo técnico? Da la impresión que acepta pocas recomendaciones, no recibe cuestionamientos y la autocrítica no es lo suficientemente dura.

La palabra “perdón” parece que no es muy común en el vocabulario del argentino, ¿tendrá la capacidad de dejar de tomar decisiones con el hígado y de hacer su orgullo a un lado para llamar a ciertos jugadores?

Algo pasó regresando de la pandemia, Gerardo Martino dejó de ser el técnico coherente, sensato, congruente. Ante la baja generalizada en el nivel individual de los seleccionados nacionales, el entrenador no ha conseguido tener la capacidad de decidir de forma acertada tanto en lo táctico, al igual que en la selección de jugadores.

Dentro de 70 días regresará a la actividad la Selección en la eliminatoria jugando sin público en el Estadio Azteca, faltan 367 días para la Copa del Mundo y el quinto partido está tan lejos como siempre.

El Tri está en crisis y no hay plan 'B'.

