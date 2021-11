Checo, al límite

El próximo domingo será el Gran Premio de México. Checo Pérez está al límite, está en casa y es, por mucho, su carrera favorita del calendario del GP. Sin embargo, le representará grandes retos al tapatío.

En conferencia de prensa declaró: "Es muy demandante en la parte del auto porque vamos con la carga aerodinámica más fuerte que tenemos, pero no funciona el auto por la altura, es muy exigente para los frenos, es exigente en el motor.

"El enfriamiento del motor es clave, entonces no tener tráfico desde temprano es muy importante, me recuerda un año que tuve que abandonar por los frenos. Es un circuito bastante duro en esa parte, no es fácil de llevar la carrera aquí".

Sin duda alguna, Checo cuenta con el apoyo incondicional de la afición mexicana porque el ambiente que aquí se da no se vive en ningún otro GP.

Pero la exigencia no da tregua. Al respecto declaró: "Este es un deporte que demanda mucho de tu cuerpo. Tu cuerpo experimenta fuerza G, tu cuello, tus piernas, y si añades que pasamos alrededor de dos horas en la carrera, si eres un piloto de Fórmula 1 serás un gran atleta". (La fuerza G mide la fuerza de gravedad con la que somos atraídos al centro de la Tierra.)

Estamos a tres días de esta gran carrera y, en realidad, durante este tiempo previo están en juego muchas variables que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana.

El manejo de la presión, de lo que implica estar en casa, el manejo de medios, la convivencia previa con la afición y el manejo de la angustia anticipatoria. Cuando tengamos una oportunidad como la que tiene Checo en esta ocasión, es muy importante cuidar siempre los detalles en los días previos.

Si permitimos que el estrés, la presión o nuestra propia ansiedad anticipatoria nos robe la alegría, el foco y la tensión óptima antes de la competencia, llegaremos ya derrotados.

Por ello aprendamos que este tipo de retos se ganan no sólo en la preparación y práctica de todos los días, sino especialmente en lo que hagamos los días previos para llegar en el mejor momento.

Ante un gran reto, un cierre de venta clave, un examen profesional, una boda (donde tú te casas) o cualquier evento significativo en tu vida, hay que diseñar espacios de relajación y preparación, no estar saturados de actividades o elementos que nos generen mayor presión.

Es deseable que podamos disfrutar de ese gran momento de reto, sentirnos seguros, confiados en que hemos cuidado de todos los detalles y que estamos listos para enfrentar la situación de la mejor manera posible. Quienes llegamos enojados, con frustración, preocupados o ansiosos, habremos perdido la competencia antes de haberla iniciado.

Por ello recalco con el pretexto de lo que vivirá Checo Pérez, que no debemos dejar todo para el último momento. Debemos crear una sintonía entre nuestra mente, cuerpo y emociones los días previos que nos permitan llegar listos, confiados y seguros de que daremos lo mejor de nosotros mismos.

Estimados lectores y lectoras, cuando tengamos competencias, presentaciones importantes o cualquier situación que demande lo mejor de nosotros, hagamos conciencia de que el trabajo previo, cerca del evento, es fundamental para lograr nuestro mejor desempeño.

El descanso, la alimentación, la preparación mental con una visualización adecuada, el cuidado de los detalles con el equipo que participamos, serán factores de gran peso para que en el momento del evento podamos disfrutar y dar lo mejor de nosotros.

Checo, te deseo que llegues en estado óptimo para que logres los objetivos por los que tanto has luchado. Estamos contigo.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

