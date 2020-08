El virus influye más de lo pensado

El cambio más destacado que estamos viviendo en el retorno de nuestro futbol es que el virus influye en gran medida en los resultados, se nota especialmente en los equipos que tienen los planteles más cortos. Los está destrozando. Cómo sufre la mitad de los clubes de Liga MX para armar un once competitivo. La alineación ahora parece que la define más el doctor que el entrenador.

Los dos grandes nos dan muestras de los extremos en la nueva realidad futbolera: América, con numerosas bajas de todo tipo, no sólo por contagio, se mantiene líder gracias a su sólida estructura, con respuestas eficaces como relevos, y Chivas, que tiene varias ausencias por positivos, no puede armar un once competitivo a pesar de tener un plantel vasto, y ya es uno de los peores del torneo.

A UNOS LES PEGA PEOR EL VIRUS

La influencia del virus la vimos desde la apertura del torneo, cuando Tigres destrozó al Necaxa, parchado a pesar de que habían asegurado que sólo tenían un contagio; curiosamente, para su siguiente juego, los Rayos hicieron seis cambios en la alineación. Así, las muestras de la afectación transcurrieron en otros partidos, hasta el último de ayer, la derrota de las Chivas, que tuvieron que improvisar.

El Rebaño no levanta. Le faltan herramientas en el campo a pesar de que parece amplio su grupo y genera llegada. En Torreón dejaron muy claro que hay elementos que no están para ser titulares del Guadalajara, especialmente atrás, como el Chicote Calderón, uno de los jugadores que llegó con bombo y platillo, pero no que no le llega a los talones a lo que aporta el experimentado Ponce.

En contraparte, vemos a unas Águilas revitalizadas, con notables cambios en su escuadra inicial en cada juego, sin contemplar a elementos como Nico Castillo o Renato Ibarra, pilares antes de su salida, con lesiones como la misteriosa de Gio Dos Santos, o la reciente de Ema Aguilera, y expulsiones como la de Santiago Cáceres. Y así, Herrera hace uso de un abanico de opciones que funciona a pesar de que la mayoría son juveniles. Un dato demoledor, que ampliará esta semana en su columna Beto Bernard: América tiene la segunda alineación más joven de Liga MX, muestra de que sus ‘joyas’ responden.

Y así, con bajas por contagios y otras circunstancias, está claro que sólo los poderosos aguantarán sin ver mermadas sus oportunidades, es decir, que veremos cómo se siguen despegando del resto Cruz Azul, Tigres, Rayados y América, que no sufrirán el problema que implica armar alineaciones alternas determinadas por el virus que azota al planeta.

YA HAY CONTENDIENTES Y EL RESTO

Está cantado: tenemos contendientes desde la Jornada 2, a mi gusto en este orden: Cruz Azul, Tigres, América, Rayados y León. Entre ellos se pelearán los cuatro accesos directos a Liguilla. No hay más.

En la parte de abajo está la mayoría, en especial los que carecen de algún argumento para pensar que podrían al menos meterse entre los ocho que pelearán en Repechaje, de lo peor: Querétaro, Necaxa, Mazatlán y Atlas. No traen nada. En medio, los indecisos. Vayan armando las apuestas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR LA COLUMNA: PUMAS NO PUEDE DEJAR DE SER GRANDE

LA BATALLA POR CRUZ AZUL

Esta semana tendremos novedades de lo que sucede con la Cooperativa Cruz Azul y la lucha por el poder. La situación con Billy Álvarez derivará en la necesidad de volver a colocar a una cabeza al frente de la institución, y para eso se necesita una votación, donde se vivirá una batalla feroz.

De entrada, hay que aclarar que esa ‘junta’ que se inventaron para dar el respaldo a Ordiales como responsable máximo del club no sólo no existe en los estatutos de Cruz Azul, sino que es innecesaria, pues independientemente de cuándo convoquen a la asamblea extraordinaria para votar por el nuevo mandamás de la Cooperativa, el club de futbol no va a sufrir cambios. Quien hoy está al frente seguirá operando durante este torneo.

Te puedo adelantar: no volverá un Álvarez a la silla presidencial celeste, es parte de los pactos que se han cerrado al interior, es parte de la negociación que se busca para que Billy no termine en la cárcel. Ni Alfredo ni alguno de sus hijos. Sin embargo, uno de los dos grupos que aspiran a quedarse con el control de la cooperativa es fiel a la familia. Es prácticamente una extensión de lo que hacía la familia que acumula 55 años al frente del equipo.

El otro sector que pelea el control es el conocido como ‘de los disidentes’, que hasta antes de la semana anterior tenía ‘cabildeada’ la votación de los socios para que se elija a uno de sus representantes; sin embargo, hoy me aseguran desde esa facción que ven 50-50 para cada bando. Vendrán tiempos salvajes al interior; sin embargo, hay que aclararlo para tranquilidad del aficionado, el equipo de futbol no saldrá afectado, será transparente el cambio en la alta esfera de la Cooperativa.

SE TENÍA QUE DECIR...

El cuchillo que Higuera le clavó a Chivas por la espalda con la adquisición de Oribe Peralta aún no se lo pueden quitar. Es increíble que el Rebaño debutara como titular al Chevy Martínez y que ni siquiera en esta oportunidad pudieran utilizar a Peralta, quien salió positivo y sigue sin desquitar el sueldazo, uno de los tres más altos del plantel. Inaudito.

...Y SE DIJO.