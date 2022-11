Lograr transformar una crisis en oportunidad no lo logra cualquiera. Las acciones de los cuatro grandes de nuestro futbol son ejemplos de vida, especialmente de lo que no hacer.

América marcha firme por La 14, meta que cada torneo se vuelve más complicada; el proyecto es sólido y no cimbra con críticas y peticiones desde el estómago para remover las raíces en el Nido. Al contrario, hay temple y personalidad para hacer cambios mínimos necesarios. El título está cerca.

Chivas, como explica Amaury Vergara hoy en RÉCORD, toma el aprendizaje de duros torneos para iniciar una ‘nueva era’ con Hierro y los españoles. La elección del técnico no me parece la mejor para un grande como el Rebaño, pero la ruta está trazada, hay plan y convencimiento, y eso no puede dar mal resultado.

Después está Cruz Azul, desatendido en los últimos torneos, con un tiro en el pie desde dentro tras ganar La Novena, pues solo el talento individual como el del Potro Gutiérrez, marca el camino a seguir. Al menos hay una idea y no se improvisa.

Y al fondo de los grandes está Pumas, arrumbado, a la deriva y sin cabezas con personalidad para dar sentido hoy a un proyecto desde un club que históricamente ha sido ejemplo. Entre el relajo de Cantera, unos salen a cubrir los errores y falta de visión de otros, y en medio queda el equipo, sin diseño acorde a la magnitud de Universidad. Dan tiros al aire y eso no da resultados positivos a mediano y largo plazo. Los objetivos ahora son salvar la multa de porcentajes, con mexicanos fuera de cantera. Necesitan suerte, lo único de lo que pueden afianzarse.

