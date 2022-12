Inflamos el globo

La onda expansiva del golpe de realidad no cesa. Y la víctima principal, la favorita, aún es Martino, el saco de golpeo que recibe la furia de la decepcionada afición. Y tiene responsabilidad, pero no toda.

Paso de las obviedades, de nombrar jugadores y directivos, de hacer el recuento de males de nuestro futbol. Hay un sector que pocas veces se mete en la bolsa de la crítica: la prensa. Que se entienda bien la responsabilidad: inflar permanentemente el globo con ilusión sin fundamento.

Criticamos automáticamente al que está en turno en el timón como si sus decisiones fueran las culpables de no ir más lejos en Mundial, como justificación de lo que México no puede hacer. Pero la realidad está entre Fase de Grupos y Octavos. No hay más.

Nuestra selección no pertenece aún a las mejores ocho. Sólo una mezcla de inusuales circunstancias podría mandarnos a Cuartos, como le pasó a Costa Rica (2014) o a Estados Unidos (1930 y 2002). Factores mezclados con fortuna.

En los medios de comunicación hemos impulsado la narrativa de que México puede ser protagonista internacional, como si por arte de magia nuestros futbolistas estuvieran a la altura de los mejores o tuviéramos un técnico con capacidad de exponer su máximo potencial. No digo que sea imposible, pero hoy no, nuestra realidad es otra. Y se tiene que decir.

