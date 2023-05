Llegó la reinvención

En cada planeación anual sobre el futuro de RÉCORD, mi jefe, el director general de Notmusa, lanza la misma pregunta: "¿Qué pasará este año con el periódico impreso?", una respuesta compleja, tanto para los siempre positivos como para los más realistas. La dificultad radica en la evolución del consumo del aficionado, que en tiempos digitales mudó sus hábitos casi por completo al conocido teléfono inteligente.

Durante los primeros años de RÉCORD, la opción digital para este medio de comunicación se mantuvo alejada por ignorancia y falta de visión: estuvo prohibida por el temor a que el consumo gratuito en la red canibalizara al impreso. Cuando nació tu periódico deportivo favorito, hace 21 años, ya existían medios digitales como MedioTiempo; costó entender que debíamos adoptar el cambio. Pero triunfó el progreso, la evolución.

En los albores, nuestras plataformas digitales fueron una extensión del diario físico, un paso detrás de lo que se publicaba en papel. Funcionó así por años, la calidad periodística de RÉCORD le dio impulso al .com y a las redes sociales; sin embargo, estábamos ahogando el potencial de la era digital por ser conservadores, por de nuevo no aceptar el cambio, por no entender que el mundo seguía en evolución.

Pero contrario a lo que sucede con muchos medios tradicionales, no sólo impresos, sino televisión y diario, entendimos que era reinventarse o morir en la era digital, lo comprendimos desde el corazón: desde la gente que labora para hacer de RÉCORD el mejor medio deportivo de este país. No teníamos que destruir lo viejo, sino darle valor a lo nuevo sin perder la esencia. Nos reinventamos.

La página web recibió el contenido trascendente e inmediato, al puro estilo de este medio deportivo, con lo que se posicionó desde hace casi una década como referente en la categoría, peleando con monstruos mediáticos como una de las cinco con más visitantes sin bajar, la número uno en páginas vistas, en tiempo de permanencia y dominando en la preferencia del aficionado.

Las redes sociales estallaron a niveles insospechados, un alcance que jamás se imaginó, pero no por replicar la información de las otras plataformas, sino porque encontraron una voz propia sin perder el ADN de RÉCORD, generando más sensaciones que puras noticias, entregando valor para interactuar y crear comunidad, sacudiéndose el polvo que aún mantienen las cuentas de medios conservadores.

Como la plataforma más tradicional, parecería que el periódico va perdiendo el partido por el lector y por goleada. Sin embargo, aún no llega el silbatazo final. Hicimos los cambios a tiempo para reinventar a RÉCORD y seguimos en la pelea, en diferentes plataformas. Gracias a tu aliento en estos 21 años. Nos reinventamos.