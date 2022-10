Es imposible no caer rendido ante el nuevo Campeón de la Liga MX. Es irresistible no llenar de elogios a este equipo del Pachuca, porque no sólo despliega el futbol más espectacular, sino que lo combina con efectividad escalofriante. La recompensa siempre debe ser para este tipo de equipos. Ejemplares Tuzos. Más como tú.

Y por la sangre joven que tienes por cantidad y calidad, que nos ha entregado a la nueva generación en Selección Nacional, como Chávez, Álvarez y Sánchez, que se juntarán con los que ya estaban ahí y que salieron de tu cantera, como Herrera, Gutiérrez y Lozano, más los que pasaron y se quedaron en el camino rumbo a Qatar 2022.

Por esa filosofía de ir siempre adelante, de buscar ser espectacular, no rendirse y poner el espíritu y cabeza en el campo. No son perfectos, nadie lo es, pero cuántas ganas de tener más Pachucas.

Con su séptima estrella ganada, los Tuzos empataron en títulos a dos equipos que se encuentran en picada: Pumas y Tigres, dos conjuntos que se quedan dormidos y que el Pachuca rebasará pronto. Felicidades Tuzos, más como tú.

