El ciclo está gastado. Se agota el tiempo para Santiago Baños. Para Miguel Herrera. Para el proyecto de ambos. Y la paciencia de Emilio Azcárraga. Urgen los cambios a todos niveles, pero falta tiempo.

Es el invierno más crudo para América, luego de que la mayor parte de 2020 lograron plantear un panorama que lucía brillante, con títulos, y que en el último mes se volvió catastrófico. Cayó de la nube y el golpe contra el suelo ha sido brutal. Lo peor es que sus problemas no terminan, al contrario, aumentan por un factor ineludible: el inicio del Clausura, el 8 de enero, está encima, en menos de tres semanas, lo que deja un margen mínimo para lograr todos los cambios que necesitan. Imposible transformar hoy todo lo necesario. Además, la afición no tiene paciencia.

LA LIMPIA DEBE ESPERAR

No hay tiempo para una limpia en el Nido, pero sí para hacer cambios clave. El club es un caos, dejaron a ir en los últimos año a la gente que mantuvo la grandeza del América en puestos directivos y a las figuras en el campo, y no se preocuparon por traer refuerzos de la misma altura en todos estos puestos. La desbandada que inició con Yon de Luisa y su gente creó enormes huecos; Baños se quedó al frente incapaz de detener el derrumbe en las oficinas de Coapa, sin las decisiones necesarias para salvar a las Águilas. Ni refuerzos inteligentes ni juveniles con futuro. Desde la inteligencia deportiva y de visores hasta la dirección de las fuerza básicas, están lejos de la categoría que debe tener ‘El Más Grande’. A Baños y compañía les quedó grande la responsabilidad.

La cuestión no es si necesita cambios, sino a qué moverle con el torneo encima. Decisión a contrarreloj. El Piojo no es el único responsable de la debacle americanista. No hay mejor técnico que Herrera para el banquillo azulcrema. El principal problema es el armado del plantel, pero la directiva no tiene idea de qué refuerzos traer. Lo que pierden en los salarios de Gio, Roger y Nico hace imposible voltear a traer otras figuras. El desperdicio en Cáseres y Díaz reduce el margen de maniobra. Las lesiones complican todo.

Emilio Azcárraga no tiene el plan claro aún. Joaquín Balcárcel necesita darle propuestas. Pero el reloj sigue su marcha, por lo que todo apunta que se irán como están para arrancar el siguiente torneo, mientras buscan respuestas drásticas y efectivas al problemón que tienen encima. Al América le urgen cambios.

SE TENÍA QUE DECIR...

Con el dolor de mi corazón azul y grana, la Jaiba Brava se coronó en la primera edición de la Liga de Expansión MX, un proyecto que deja balance positivo, especialmente por los jóvenes mexicanos que encontraron nuevas oportunidades, futbolistas y entrenadores. Felicidades, Tampico Madero, bien ganado.

...Y SE DIJO