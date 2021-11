CF de Vuelta no pueden ser peor que la Ida

Luego de un miércoles sombrío, el jueves limpió un poco la Liguilla, un sistema de competencia que cada año parece más un entrañable recuerdo ochentero o noventero que un formato que fomente el ataque y el espectáculo.

Dos visitantes que este fin de semana llevan ventaja como son Puebla y Santos, pero que si especulan y se encierran tendrán muchos problemas. Hoy tanto la escuadra de Holan como la de Nuevo León no dan garantías defensivas. Obvio, Cota y Guzmán son arqueros de alto calibre, pero tampoco sostienen solos el aparato.

Pueden ser duelos muy agradables, porque los locales están obligados a marcar y entonces en automático veremos insistencia y apertura. No así los encuentros en el Jalisco y el Azteca, en donde el orden defensivo de Atlas y la versión amarrada del América les podría ser suficiente para avanzar.

Monterrey tendrá siempre sobre la mesa la esperanza de una individualidad que aparezca para salvar la medianía de su planteamiento, mientras que Pumas es pura voluntad, y aunque viven su mejor momento, está claro que deportivamente tiene un límite muy marcado por el mismo valor de su plantilla.

Cuando el visitante está obligado a marcar siempre deja un tinte de especulación, ya que no suelen en la mayoría de las ocasiones salir a liquidar el partido, al contrario, alargan el resultado previo y juegan de manera quirúrgica hasta que entienden que el tiempo apremia y el parado táctico se debe modificar. Es difícil observar a un foráneo salir por el marcador desde el minuto uno y mucho menos si sólo necesita un gol.

Solari entendió que ya no le puede pasar lo mismo que contra Pachuca y no tiene rubor en traicionar la historia del club al que dirige, digamos que el fin justifica los medios, más allá de la furia de varios de los que apoyan al América. Por su parte, Cocca no arriesga de más. Si no fue capaz de hacerlo contra Chivas cuando ganaba y contra nueve, difícilmente lo hará cuando el empate en casa le da la clasificación.

América contra Pumas y Atlas ante Monterrey no pueden ser peores que las Idas, aunque nadie piense que serán desbordes de alegría los que veremos. Van a sacar el ajedrez. Mientras que los otros dos choques sí podrían ser una seguidilla de emociones, porque, insisto, no es poca cosa que los locales deban anotar.

