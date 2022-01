Alessio Da Cruz, casi llegó a los golpes con Almada

DOLOR DE CABEZA

Es lo que ha resultado holandés Alessio Da Cruz para la directiva de Santos. El europeo fue separado del plantel por el técnico anterior Guillermo Almada en plena liguilla ya que el timonel le dio un permiso para viajar a Cabo Verde a un trámite migratorio, sin embargo, el jugador regresó un día después de lo acordado, lo cual generó una discusión que estuvo a punto de llegar a los golpes. Ahora con Pedro Caixinha, el estratega portugués no lo ha tomado en cuenta en los primeros duelos amistosos. Cabe recordar que Alessio fue una gran apuesta de Santos, sin embargo, a pesar de sus buenas condiciones el jugador no ha respondido a lo que de él se espera y no sería raro que los laguneros le busquen acomodo.

REFORZAR

Aprovechando que los registros se cierran hasta el 1 de febrero, la directiva del Atlas pretende incorporar un delantero más, ya que tiene disponible todavía una plaza de extranjero. En la reunión que sostuvieron cuerpo técnico y directiva llegaron a la conclusión de que en el sitio de Jesús Angulo que fue negociado a Tigres lo pueden cubrir con Jesús Gómez, Brayton Vázquez y Gaddi Aguirre y que la necesidad está más en ataque buscando tener a alguien que pueda suplir en algún momento a Julio Furch o a Quiñones.

NO DEBUTAN

Ni el uruguayo Abel Hernández, ni el venezolano Jhon Murillo podrán debutar esta noche con San Luis cuando se ponga en marcha el torneo. Los potosinos tienen mucha confianza en los dos elementos que tienen experiencia europea, Abel jugando para el Hull City de Inglaterra y el CSKA de Rusia y Murillo con el Tondela de Portugal y el Kasimpasa de Turquía. En el caso de Abel, todavía no está en forma física; Murillo apenas se encuentra en los trámites para la visa de trabajo. Los que sí podrían debutar con los de San Luis está noche serían Rubens Sambueza, Andrés Iniestra y Ramón Juárez.

Del lado de Pachuca, el volante uruguayo Jesús Trindade viajó a San Luis, sin embargo, no ha llegado el pase internacional, mientras que el colombiano Gerson no está en condiciones de debutar todavía, por lo que Fernando Navarro podría ser el único nuevo Tuzo en debutar esta noche.

