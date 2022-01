Almeyda quiere a Jair Pereira en San Jose Earthquakes

EN LA MIRA

Ante la baja de Osvaldo Alanís del San José de la MLS, el técnico Matías Almeyda ha volteado los ojos nuevamente al futbol mexicano y ha pensado en Jair Pereira para ocupar la plaza que dejó Alanís.

El estratega se comunicó personalmente con el morelense para saber si le interesa o no. Jair Pereira por el momento se encuentra sometido a un tratamiento para tratar de solucionar el problema de rodilla que tanto le ha afectado en los últimos años y, al terminar ese procedimiento, el veterano probará para saber si está en condiciones y poder seguir su carrera en la MLS o de plano ya retirarse. El Necaxa fue el último equipo de Pereira, donde tuvo poca participación a causa de la citada lesión.

ATORADOS

La Sub 20 y Sub 18 de Necaxa no pudieron llegar a Ciudad Juárez a jugar su partido de ayer por la mañana, ya que Aeroméxico les canceló el vuelo del jueves por la tarde de México a Juárez, motivo por el cual la Liga, entendiendo el tema, decidió reprogramar los partidos para una mejor ocasión. El equipo Sub 20 es comandado por Gabriel Simón que tiene como asistente a Yosgart Gutiérrez, mientras que el Sub 18 tiene a Guadalupe Ramón como estratega y a Luis Padilla como su auxiliar. Los dos cuadros se quedaron atorados en el Distrito Federal a causa de la cancelación.

HISTÓRICO

Ricardo Ferretti llegó a 500 triunfos como técnico de Primera División en el futbol mexicano. La sexta fue la vencida para el estratega brasileño, que en los últimos cinco encuentros del torneo anterior no pudo conseguir la histórica victoria. Con el de ayer ante Necaxa, Ferretti llegó a 1188 juegos dirigidos, de los cuales 500 son triunfos, 360 empates y 328 derrotas. Pumas, Chivas, Tigres, Toluca, Morelia y Bravos son los clubes en los cuales ha trabajado el estratega brasileño.

