América apoyará a Zendejas en llamado de EU

LO APOYAN

La directiva del América tomó la decisión de apoyar a Alejandro Zendejas y lo cederán a pesar de que la convocatoria no es en Fecha FIFA. La próxima semana los norteamericanos van a celebrar dos cotejos amistosos, el 25 contra Serbia y el 28 ante Colombia. Para el compromiso ante los europeos la gente de América no tiene ningún problema en que Zendejas vaya, sin embargo, el problema es el juego contra Colombia ya que ese se juega el sábado, mismo día en que América se mide al Mazatlán dentro de la Fecha 4 de la Liga MX, lo cual significa que el Tano Ortiz no podría contar con el jugador. En los próximos días la directiva americanista dialogará con la gente de la Selección de Estados Unidos para ver si es factible que Zendejas sea tomado en cuenta solo para el encuentro de media semana y que luego lo liberen o necesitan que se quede para los dos cotejos.

NO LO CONVENCIERON

A pesar de haber debutado con la Selección Mayor de México el año pasado en un partido contra Guatemala, Jonathan Gómez no se convenció y aceptó una nueva invitación de Estados Unidos para la semana venidera. Gómez ha sido llamado varias veces a selecciones menores mexicanas, inclusive Luis Pérez lo convocó a la Sub 20 en algunos duelos. Tratando de convencerlo de que se decida por México, el Tata Martino lo convocó para un amistoso contra Guatemala en Orlando en Abril y lo puso a jugar algunos minutos a pesar de que el zurdo ya había debutado con la Selección de Estados Unidos un amistoso ante Bosnia. El jugador ha sido muy cuidadoso de jugar solo duelos de preparación tanto con mexicanos como con norteamericanos y mientras no participe en oficiales tiene la posibilidad de seguir jugando con las dos opciones ya que tiene la doble nacionalidad.

DESTACADO

Eduardo 'Toto' Salvio es el jugador con más tiros a gol después de dos jornadas. El delantero argentino con 10 disparos a portería es el mejor en ese rubro, superando a Harold Preciado que tiene 8. El Toto también es el más desequilibrante en cuanto a uno contra uno en ataque, ya que en los 180 minutos ha ganado un total de nueve duelos contra los defensores, por arriba de Alan Medina de Bravos que está en el segundo sitio con siete. Con la llegada de Rafael Puente Jr a la dirección técnica el sudamericano ha destacado en los dos primeros encuentros de la Liga MX.

