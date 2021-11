Amistad con Amaury, principal razón para que Leaño siga en Chivas

ARGUMENTO

Marcelo Michel Leaño lleva una gran amistad con Amaury Vergara, el dueño de Chivas, y ese fue el principal motivo por el cual el joven estratega fue nombrado como entrenador interino, ya que desde su cercanía con el propietario se ganó la confianza y es el creador del proyecto de que las Fuerzas Básicas trabajen como el Barcelona, y también del famoso 70 por ciento de cantera y 30 de elementos de afuera.

Además, Marcelo ha sido enfático en que el equipo tiene un gran plantel y no requiere de refuerzos. Ricardo Peláez dijo este miércoles que posteriormente dará a conocer sus argumentos para decidir que Leaño se quede como entrenador para el torneo venidero y, mientras llega ese momento, todo apunta a que siguen siendo los mismos de cuando nombrado interino.

SIN OPCIÓN

Después de tres años de proceso como entrenador de la Selección de México, Gerardo Martino ha llamado alrededor de 80 futbolistas entre partidos oficiales, amistosos y microciclos.

Una cantidad así significa que casi todos han tenido la oportunidad de mostrarse, con excepción de dos casos que no han sido considerados a lo largo del proceso, Aldo Rocha y Carlos Acevedo.

En el caso de Rocha, el argentino lo tenía considerado para un amistoso en Charlotte antes de la pandemia, cuando el volante jugaba para Morelia, y después de eso no lo ha considerado. En el caso de Acevedo, queda la impresión de que en en la portería no tiene dudas y no ha querido generar expectativas.

El tener considerado a David Ochoa, el portero del Real Salt Lake de la MLS, por encima de Acevedo, genera polémica, ya que el arquero de Santos ha tenido dos muy buenos torneos. Otros dos elementos no considerados son: Ponchito González y Salvador Reyes, a quienes el Tata tenía en mente para el juego de Charlotte de la semana pasada, pero no pudo llamarlos por la Final de Concachampions.

NO VIENEN

Aunque la Dirección de Selecciones Nacionales los había apartado emitiendo convocatoria, finalmente José Juan Macías y Diego Lainez no serán llamados para los partidos ante Estados Unidos y Canadá, ya que ninguno de los dos se encuentra al 100 por ciento, ambos vienen saliendo de lesiones y el Tata Martino decidió que lo mejor es que por ahora no vengan.

También se desechó el llamado de Gerardo Arteaga y tampoco el lateral del Genk será citado. De tal forma los europeos convocados serán los mismos que en la Fecha FIFA pasada: Araujo, Vásquez, Herrera, Guardado, Edson, Corona, Lozano y Jiménez.

