Andrés Ibargüen podría seguir en América al no encontrarle acomodo

SIN ACOMODO

La directiva del América sigue sin poder acomodar a Roger Martínez y Andrés Ibargüen, ya que los equipos que se han interesado, no le han podido llegar al precio a los colombianos. En el caso de Ibargüen, se acabaron las negociaciones con Mazatlán, que mostró cierto interés, ya que los sinaloenses se quedaron lejos del sueldo, con todo y que América estaba dispuesto a colaborar con algo así como el 50 por ciento del salario. Ante tal situación los americanistas se plantean la posibilidad de que al final de cuentas Ibargüen se pueda quedar dentro del plantel a pelear por un lugar, situación que no se da en el caso de Roger Martínez, y aunque no le consigan equipo le seguirán pagando en espera de que se presente alguna posibilidad. Roger cobra casi dos millones de dólares por año, cifra que en el futbol mexicano pocos equipos pueden pagar.

EL TERCERO

Ante la falta de ofertas por Carlos Cisneros, la directiva de Chivas y el cuerpo técnico de los Rojiblancos tomaron la decisión de que el jugador se quede en el plantel y se convierta en la tercer cara nueva junto a César Huerta y Alejandro Mayorga. Una grave lesión frenó el crecimiento de Cisneros hace tres años, por ello lo prestaron a Toluca donde en un año solamente jugó alrededor de 320 minutos. Regresó a Chivas y los Rojiblancos buscaron prestarlo a otro cuadro para que siguiera jugando y se pudiera recuperar, sin embargo, no hubo ofertas y este lunes se decidió que Carlos Cisneros se quede y que sea parte del primer equipo.

ARRANCA GESTION

En primera instancia Mikel Arriola trabajará con toda la gente que lo hacía Enrique Bonilla. El presidente de la Liga MX este lunes tuvo su primer día oficial como responsable del organismo y les dejó en claro a los empleados que por ahora no tiene en mente hacer ajustes y por ello todo mundo seguirá ocupando los mismos cargos. Víctor Guevara, José Lozoya, Miguel Ángel Diez, Guillermo Alegret, Juan Carlos Hernández y Juan José Kotchen serán los hombres de confianza de Mikel Arriola. A partir de ayer Enrique Bonilla está dedicado al 100 por ciento al proyecto de la Liga Norteamericana.

