Ante Jamaica, en el Azteca o en Toluca a puerta cerrada

SOLUCIÓN

El 26 de marzo, la Selección de México tiene que enfrentar a Jamaica dentro de la Liga de Naciones, y la Dirección de Selecciones buscaba una ciudad para celebrar ese partido; sin embargo, llegó el comunicado de FIFA en el sentido de un encuentro de veto por los gritos que se presentaron en los juegos celebrados en Qatar, ante tal situación se acabaría la posible negociación y se tendría que jugar ya sea en el Azteca o en Toluca a puerta cerrada.

La Federación Mexicana de Futbol todavía tiene la posibilidad de presentar una apelación al respecto; sin embargo, todo apunta a que aceptarán la sanción y ante los jamaiquinos se jugará a puerta cerrada.

NO LLEGARON

El Querétaro Sub 18 no llegó a la ciudad de Puebla para su partido de la Fecha 2, ya que el autobús en el que viajaban sufrió un percance en el Arco Norte y por ello ya no llegaron a la Angelópolis. Aunque los clubes tienen la indicación de llegar un día antes porque todos lo juegos de Sub 20 y Sub 18 se juegan muy temprano.

En el caso de los juveniles hay equipos que viajan el mismo día del partido para evitar gastos de hotel y comidas, Gallos notificó a la Liga MX el percance, buscando que no se aplique el default y que el encuentro se pueda reprogramar para otra fecha

CASTIGOS

Para el silbante Óscar Macias Romo por su mal trabajo en el Pumas contra Bravos. La Comisión de Arbitraje publicó en sus redes sociales que el nazareno había actuado bien en la jugada del penalti a favor de los universitarios. sin embargo, no respaldaron su decisión con los hechos y no fue designado para la Jornada 2, donde lo único que tendrá es actividad como VAR en el Toluca contra América de este sábado.

Otros que no tendrán actividad son Adonaí Escobedo, que pitó el Rayados contra Chivas, donde los rojiblancos se quejaron de la expulsión de Sepúlveda. El “Curro” Fernando Hernández tampoco fue tomad en cuenta luego de silbó el Necaxa contra San Luis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS SE SUMA AL INTERÉS DE ORMEÑO