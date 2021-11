Apoyo de gobierno, el problema de México para Mundial del 2026

NO ES SEGURO

Aunque la propuesta de México para el Mundial 2026 es la de tener tres sedes y que por lo menos le otorguen 10 partidos de primera fase, la realidad al momento es que no es seguro, ya que Estados Unidos quiere tener más sedes que las 10 de las que se había hablado en primera instancia y están presionando a FIFA para que se reduzcan las ciudades de México y Canadá y que los estadounidenses puedan tener más ciudades elegidas. En cuanto a estadios México no tiene problema, ya que el de Rayados, el Akron y el Azteca pasan la prueba, el problema es el apoyo de los gobiernos estatales para poder cumplir con el cuaderno de cargos. Recientemente Montreal, Canadá, renunció a ser sede porque de acuerdo a un estudio que hicieron se necesitaba una inversión como de 100 millones de dólares para poder albergar tres juegos del Mundial 2026 y prefirieron hacerse a un lado.

LOS OLVIDADOS

En el proceso de Gerardo Martino como técnico de México se han convocado a más de 70 jugadores y son pocos los destacados que no han sido considerados en algún momento. Dentro de los que llaman la atención por no haber sido llamados son: Carlos Acevedo, Diego Barbosa, Salvador Reyes, Aldo Rocha y Ponchito González, que han tenido un buen año futbolístico y no han sido recompensados. El tema es si alguno de ellos podría ser considerado para los próximos partidos eliminatorios, tomando en cuenta que el entrenador en esos puestos parece que tiene bien definidos a titular y suplente.

SOLO LIGA MX

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana no podrá contar con los europeos, ni tampoco con los de la MLS para el juego del 8 de diciembre contra Chile en Austin, Texas, al no tratarse de Fecha FIFA, y tampoco podrá utilizar a jugadores de los dos equipos que lleguen a la Final de la Liga MX. Desde que se aceptó el partido, se sabía del problema de un duelo en estas condiciones, pero México necesita cumplir con el contrato de SUM, también se aceptó negociar ante los equipos mexicanos para que puedan ceder a los seleccionados chilenos que sean llamados, siempre y cuando sus equipos no lleguen a la Final. Después de lo sucedido ante Estados Unidos y Canadá, un partido en esas condiciones servirá de muy poco para el Tata Martino.

