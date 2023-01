Atlas vs Mazatlán se jugará sin importar estado de la cancha

SE JUEGA

Esté como esté la cancha del Estadio Jalisco, el partido del próximo jueves entre Atlas y Mazatlán se llevará a cabo, ya que suspender un segundo partido de los atlistas generaría un serio problema de calendarización. La gente encargada del césped, decidió aplicar un tratamiento con arena de mar con la intención de que la cancha pueda mejorar en cuatro días, ya que es un hecho que el encuentro del jueves se tiene que jugar. Hay que recordar que por una cuestión económica, la cancha del Jalisco se renta para conciertos musicales, eventos religiosos y hasta finales de ligas amateurs.

REFUERZO

Raúl Gudiño llegó a un acuerdo para jugar con los Rayos del Necaxa después de su paso por el Atlanta de la MLS. El portero se encuentra en rehabilitación de una operación y será hasta marzo cuando pueda volver a jugar, por ese motivo es que los hidrocalidos decidieron incorporar al “Charro” Rafael Ramírez como suplente de Hugo González, mientras que se Raúl Gudiño se pone en condiciones de poder jugar. Después de salir de Chivas, el cancerbero se fue al Atlanta United de la MLS donde le costó ser titular, aunque el final terminó jugando, sin embargo, los americanos decidieron no seguir con el guardameta.

POSITIVO

En un control de rutina antidoping aplicado por los rojinegros del Atlas en el arranque de la pretemporada, el mediocampista Edyarth Ortega resultó positivo, motivo por el cual de inmediato el equipo notificó a la Liga y la Femexfut que a su vez turnó el caso a FIFA y a la WADA. Desde el momento en que se detectó el positivo el jugador fue separado del plantel, por ello no participó en los partidos de la Copa SKY, ya que no entrena con el primer equipo. El jugador espera el veredicto de la WADA para conocer el tipo de sanción, ya que los jugadores tienen claro que el desconocimiento o la negligencia no son factores que los liberen de un posible castigo.

