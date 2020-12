Baños no fue tomado en cuenta para despido del Piojo

ORDEN DE ARRIBA

A pesar de ser el presidente del America, Santiago Baños no fue tomado en cuenta por la directiva capitalina para el cese de Miguel Herrera, ya que la decisión se tomó en la oficina de Joaquín Barcárcel, quien es el hombre que manda en el equipo desde la salida de Yon de Luisa. Desde ese mismo lugar se ordenó el comunicado oficial informando de la salida del estratega. Santiago Baños fue informado apenas minutos antes de que se hiciera oficial la noticia. No es la primera vez que Baños no es tomado en cuenta, ya había pasado anteriormente cuando se decidió la llegada del español Raúl Herrera como director de Fuerzas Básicas en lugar de Alfredo Tena.

ESTRUCTURA

Antes de elegir un entrenador, en el Cruz Azul se trabaja en la integración de la estructura deportiva. Sigue vigente la posibilidad de que Álvaro Dávila se integre como presidente deportivo por arriba de Jaime Ordiales, y en ese caso le correspondería a Dávila la decisión del nuevo timonel. La directiva tiene una lista extensa de opciones para el puesto de entrenador, pero lo primero es definir quién será el encargado de elegirlo. En las últimas horas se agregaron a la lista de posibilidades Juan Reynoso, Rubén Omar Romano y Hugo Sánchez.

LESIONADO

Alexis Vega no se ha recuperado de la lesión que sufrió en el partido amistoso con la Selección Preolímpica ante Cruz Azul y el delantero de Chivas no ha podido entrenar al parejo de sus compañeros durante la pretemporada, ya que sigue teniendo molestias en el tobillo, y por eso hace entrenamiento especial. Vega jugó en la Liguilla ante León y lo hizo infiltrado en ambos partidos, sin embargo, después de los encuentros el malestar siguió y ahora en Cancún el delantero refiere dolor en la zona afectada. Por cierto, Vega cambiará de número para el torneo venidero y portará en la espalda el 10 que quedó libre luego de la salida de la Chofis López.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA: 'ME VOY TRISTE Y ENDEUDADO'.