Chivas no descarta que Leaño se quede como DT

CONTINUIDAD

Aprovechando el receso de la Liga MX por la Fecha FIFA, Chivas viajó a Los Angeles, California donde mañana por la noche en el Estadio de los Angeles FC se medirá en partido amistoso al FAS de El Salvador, y de ahí se trasladarán a San José, California donde el sábado se enfrentarán al León en otro duelo de preparación.

Al frente de la delegación viajó Marcelo Michel Leaño como responsable del equipo, lo cual demuestra que la intención de la dirigencia sigue siendo que el joven timonel termine el torneo y de esa forma tener de aquí a diciembre para elegir al que será el estratega de los rojiblancos, sin descartar que pueda ser el mismo Marcelo Michel Leaño, ya que a los que toman decisiones les han gustado las declaraciones del entrenador al final de los tres encuentros que le ha tocado dirigir.

OTRA OPCIÓN

El México americano Julián Araujo no ha sido considerado por el técnico de a Selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, y por ello el muchacho ha mandado el mensaje de que le gustaría jugar para la Selección de México, aprovechando que cuenta con la doble nacionalidad, toda vez que aunque nació en California, sus padres son mexicanos. Araujo hizo todo el proceso en selecciones menores de Estados Unidos, jugó el Preolímpico de Tokio en Guadalajara y después de eso ya no fue considerado para el equipo mayor, al grado de que el timonel no lo llamó para ninguno de los juegos eliminatorios rumbo a Qatar. Sabedor de que en México le dan seguimiento, Araujo ya mandó decir que ahora quiere jugar para México. Julián se desempeña como lateral o volante por derecha y es titular en el Galaxy de Los Angeles.

CONDICIONES

Con todos los anteriores técnicos mexicanos, la directiva del Necaxa siempre había colocado como requisito un asistente institucional en la banca, como fueron los casos de Gabriel Simón, Guadalupe Ramos y Alberto Clark, que estuvieron al lado de Guillermo Vázquez, Alfonso Sosa y José Guadalupe Cruz. Con la llegada de Pablo Guede se acabó esa política, ya que el argentino puso como condición traer a toda su gente, un preparador físico y dos asistentes que son los que saldrán a la banca. Ante tal situación, Clark regresó como director de fuerzas básicas y Simón y Ramos como técnicos de la Sub 20 y Sub 18.

