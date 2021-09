Chivas sigue con cambios en su estructura deportiva

OPORTUNIDAD

Alejandro Manzo es el nuevo secretario técnico de Chivas en lugar de Jesús Hernández, a quien los rojiblancos le dieron las gracias. Durante muchos años Hernández fue el responsable de todo lo relacionado a los viajes del Rebaño. Desde hace tiempo se tomó la decisión de hacer una reingenieria administrativa y ahora le tocó a Hernández salir del club. Alejandro Manzo ya tiene tiempo laborando con los rojiblancos y ahora le brindan una oportunidad importante. Por cierto, en Guadalajara contrataron al ilusionista Manuel Zuno para una serie de dinámicas tratando de liberar la presión del plantel.

A FAVOR

Concacaf está a favor del proyecto de FIFA de elaborar cada dos años la Copa del Mundo y por ende ya se trabaja en un proyecto en el cual la Copa Oro podría ser la instancia eliminatoria para calificar a los Mundiales. En caso de que se apruebe que el máximo evento se juegue cada dos años, Concacaf ha decidido sumarse al proyecto del presidente de FIFA, Gianni Infantino, y por ello desarrollan un previo de cómo podría ser la fase eliminatoria, tomando en cuenta que en esas condiciones ya no habría Octagonal ni Hexagonal porque los tiempos no lo permitirían y se piensa en primera instancia que la Copa Oro podría cumplir con las veces de fase final de calificación.

NOVEDADES

Escorpiones de Cuernavaca, Montañeses de Orizaba, Tritones de Puerto Vallarta y Catedráticos de Ameca son algunos de los nuevos equipos que participarán en la Liga de Segunda División que está por arrancar su competencia, con la novedad de que regresan al formato de dos torneos cortos. De nueva cuenta no se sabe si el Campeón podría tener la oportunidad de ascender a la Liga de Expansión ya que eso se conocerá hasta que se conozca quien es el jerarca y sea sometido al proceso de certificación para ver si lo aprueban o no. El actual Campeón Irapuato no obtuvo el certificado y por ello no pudo ascender.

