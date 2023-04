Cocca apunta por Vega y Henry; Chicharito, aún sin llamada

NO CONSIDERADO

Hasta ayer por la tarde, ningún dirigente de la Dirección de Selecciones Nacionales se había comunicado con la directiva del Galaxy de Los Angeles para hacer gestiones sobre una posible convocatoria de Chicharito Hernández para el partido del 19 de los presentes ante Estados Unidos en Phoenix, Arizona.

Al no ser fecha FIFA, se necesitaría una negociación con los californianos para poder convocar al delantero; sin embargo, la dirigencia del Galaxy no ha sido consultada por la gente de la Dirección de Selecciones y todo indica que Cocca se la jugará con Alexis Vega, Henry Martín y Roberto de la Rosa como delanteros.

COMPLICACIONES

En la convocatoria de Diego Cocca para enfrentar a Estados Unidos no habrá jugadores de Tigres, toda vez que los felinos un día después juegan un partido oficial contra el Puebla correspondiente a la Fecha 16.

En el caso de Rayados, que juegan dos días después en Mazatlán, todavía no han hecho ninguna petición, pero podrán hacerlo, ya que siempre ha quedado claro que los partidos oficiales tienen prioridad y en este caso, el duelo de México frente a Estados Unidos es amistoso y no es fecha FIFA, por lo tanto, no hay ninguna obligación de los clubes de ceder jugadores.

LA OTRA LIGA

De acuerdo a Golstats los mejores jugadores hasta el momento de Liga de Expansión son: Ricardo Marín de Celaya, el goleador con nueve tantos. Amaury Escoto, también de los cajeteros, con más tiros a gol que llegaron a portería.

Víctor López de Raya2 es quien más dispara a gol. Juan Portales, el defensor de Atlante, es el que más pases acertados tiene con 651.

En cuanto a duelos individuales, el mejor es Carlos Gael Acosta de Celaya, que es el más desequilibrante, mientras que Guillermo Allison de los cajeteros es quien más atajadas tiene en la competencia. Casi todos tienen experiencia en Liga MX.

