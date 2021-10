¿Cómo se sanciona a los árbitros por sus errores en Liga MX?

CASTIGOS A MEDIAS

César Ramos se equivocó en contra de América en el Clásico Nacional y lo sancionaron dos partidos sin designación alguna, es decir sin cobrar nada. Diego Montaño se equivocó a favor de América en el duelo del fin de semana ante Atlético de San Luis, sin embargo, su sanción es solamente para no pitar y si lo designan como cuarto árbitro significa cobrar 10 mil pesos. Fernando Hernández, de acuerdo a la Comisión, se equivocó al dar por bueno el primer gol de Chivas contra Toluca y por ello lo sancionan, sin embargo, lo designan como VAR en Tijuana que es donde vive su familia y cobrando 14 mil pesos. Mario Vargas en el Mazatlán contra Atlas se equivocó para ambos lados y el castigo es no ser designado en nada, no cobrar en esta jornada. Cada árbitro de Liga MX cobra 40 mil pesos por partido, mientras que de cuarto árbitro o premio de consolación cobra 10 mil. Los silbantes cuidan mucho la designación ya que hoy en día todos viven del arbitraje y una sanción sin designaciones les afecta sus ingresos.

RECUPERACIÓN

En la Fecha 13, solamente dos partidos se pasaron en televisión abierta, Necaxa vs Puebla y Pumas ante Bravos, los siete restantes se emitieron en televisión restringida, lo cual confirma que la pandemia le ha pegado duro al negocio deL futbol en tele abierta, que ha obligado a las televisoras a buscar alternativas para poder recuperar lo que invierten en la adquisición de derechos de televisión, y una nueva fórmula es la de revender esos cotejos a la televisión restringida que depende menos de los anunciantes y más de los suscriptores. En lo que resta al torneo la situación se podría repetir en algunos partidos más, en especial aquellos que no son tan atractivos para el televidente.

LA APROVECHAN

Después de 13 jornadas de Liga MX, Mazatlán y Chivas son los clubes que más aprovechan la posibilidad de hacer los cinco cambios que se permiten por partido a raíz de la pandemia. De los 65 cambios posibles por reglamento, Mazatlán y Guadalajara han hecho 63 ajustes, es decir solamente no ejercieron en dos ocasiones, mientras que Rayados y Atlético de San Luis son los equipos que menos cambios hacen en lo que va del torneo con 48 movimientos. Hay que recordar que ya se restringió la ventana de medio tiempo para hacer cambios y si se hacen ajustes en ese lapso cuentan como una de las tres ventanas a las que tiene derecho cada club por partido.

