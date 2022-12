Cruz Azul busca un delantero y un lateral

BÚSQUEDA

El Cruz Azul busca un centro delantero, pero antes pretenden acomodar al chileno Iván Morales, que tiene contrato, pero que no entra en los planes del Potro Gutiérrez. La intención del estratega es que llegue un goleador que pueda pelear con Garneiro por la titularidad, aunque tienen llenas las plazas de extranjero, por ello le buscan acomodo a Morales que llegó con cartel hace un año, pero que no pudo triunfar en los azules. También los cementeros analizan incorporar a un lateral mexicano, porque ya no tienen cupos de foráneos.

GRAN TRABAJO

El del silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos en el partido entre Francia y Marruecos, donde al final del encuentro los propios jugadores del cuadro africano fueron a saludar al internacional mexicano. Ramos Palazuelos no se dejó engañar por Mbappé, que en un par de jugadas trató de cruzar al nazareno, que tuvo la personalidad para aguantar la presión y para sacar las tarjetas en el momento gusto. Sería muy difícil que fuera tomado en cuenta para la Final o el duelo por el tercer lugar, pero su trabajo en Qatar ha sido bueno con cuatro buenos arbitrajes y en especial el de la Semifinal.

DECISIÓN

La FIFA tendrá que definir en la próxima reunión el formato del Mundial 2026, que en primera instancia se consideraba que sería con 16 grupos de tres equipos cada uno, y que califiquen primero y segundo de cada sector, y de esa forma con 32 arrancarían los juegos de eliminación directa. Sin embargo, hay países que han acercado la posibilidad de que con ese formato cada país solamente tendría garantizados dos encuentros, mientras que con los grupos de cuatro, se tienen por lo mínimo tres cotejos mundialistas. En caso de cambiar a grupos de cuatro, el número de partidos se incrementaría notablemente.

