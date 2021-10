Cruz Azul, con el tiempo contado para renovar a Romo

SIN ARREGLO

A 14 meses de que termine el contrato de Luis Romo con Cruz Azul, los dirigentes cementeros no han podido renovar el compromiso con el jugador, y de acuerdo al reglamento de FIFA, en caso de no hacerlo de aquí a julio, a partir de esa fecha el mediocampista ya podría escuchar ofertas, ya que su compromiso con los celestes concluye el 31 de diciembre del 2022. Los dirigentes del cuadro azul ya perdieron por no renovar a tiempo a Orbelín Pineda, que en enero estará viajando a España para incorporarse al Celta y no quieren que se repita el caso con Romo, por ello Alvaro Dávila está llevando personalmente las negociaciones con el grupo empresarial que representa a Luis para tratar de renovar el acuerdo y que en caso de una posible transferencia el Cruz Azul tenga la oportunidad de recuperar parte de la inversión.

EN VEREMOS

Aunque el técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, tiene en mente llamar a todos los ecuatorianos que militan en la Liga MX para el partido de la próxima semana contra México en Charlotte, el estratega se ha encontrado con que la situación no le ha caído nada bien a los clubes mexicanos, ya que los jugadores acaban de regresar de una triple Fecha FIFA. Félix Torres de Santos, Angel Mena de León, Fidel Martínez de Xolos, Corozo de Pumas, Michel Estrada de Toluca y Bryan Angulo de Cruz Azul están en los planes del timonel. Los dirigentes ecuatorianos esperan que la gente de la Femexfut les ayude con los clubes mexicanos para que acepten ceder a los jugadores para un amistoso que no es Fecha FIFA. El argumento de los equipos mexicanos es que esos elementos estarían jugando siete partidos en 20 días, sin contar los viajes.

BAJA SENSIBLE

Fernando 'Cantante' Guerrero y Fernando 'Curro' Hernández fueron designados por la FIFA para estar en la Copa de Arabia 2021 que se juega del 30 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, lo cual significa que los dos no podrán pitar en Semfinales y Final del futbol mexicano. En la crisis que vive el arbitraje mexicano, Guerrero y Hernández son de los mejores silbantes que tiene la Comisión, sin embargo, es decisión de FIFA y no se puede hacer nada. El Curro va como árbitro central, mientras que el Cantante estará en el VAR, lo mismo que Adonaí Escobedo, quien también será parte del VAR. La designación de Hernández da la impresión de que empieza a ganar a César Ramos la carrera para poder estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

