Disputa por jugadores entre Tri y equipos se repetirá en diciembre

A CEDER

La Dirección de Selecciones Nacionales ha tenido que ceder a las peticiones de algunos clubes para que sus jugadores no fueran convocados para el partido amistoso contra Ecuador, y de esa forma Cruz Azul consiguió que se sacara de la lista al “Cata” Domínguez y a Luis Romo, mientras que Chivas hizo lo propio con el “Tiba” Sepúlveda y con Alexis Vega; Necaxa propuso que no le quitaran a su mejor jugador, que es Alex Zendejas. El Galaxy de Los Ángeles no quiso ceder a Julián Araujo.

Ante tal situación se tiene que recurrir al novato Emilio Lara de América para el puesto de lateral derecho, aunque no haya debutado en Primera División. También se pensó a Víctor Guzmán, de Xolos, en Erick Lira, de Pumas, y en Alan Cervantes, de Santos, tomando en cuenta que con excepción de Lara, los restantes fueron parte del proceso Preolímpico y en algún momento estuvieron con el “Tata”. Hasta ayer por la tarde seguían las negociaciones para tratar de conseguir jugadores.

FALTA OTRO

La problemática que han vivido ahora Gerardo Martino y Gerardo Torrado para armar la lista de la Selección se repetirá en diciembre, ya que se pretende el 10 de diciembre volver a jugar otro partido amistoso fuera de Fecha FIFA para tratar de ponerse a mano con SUM.

La problemática es que ese duelo se jugaría entre los cotejos de Ida y Vuelta de la Final, con lo cual no se podrían tener jugadores de los clubes que la disputen. Al no ser Fecha FIFA, tampoco se podrá tener a los que militan en el extranjero y habrá que esperar el caso de los que sean eliminados en Cuartos o Repechaje y que den vacaciones a sus jugadores. Deportivamente el tema es complicado, pero la Selección necesita cumplir con SUM, ya que ese dinero es muy importare para la manutención de todas las selecciones menores varoniles y femeniles.

EN USA

El cuerpo técnico de la Selección encabezado por Gerardo Martino pretende que la concentración para los dos partidos del mes entrante contra Estados Unidos y Canadá se realice en suelo estadounidense y que los convocados reporten directamente a la Unión Americana.

La intención es que sea una ciudad cercana a Cincinnati y con un clima similar para adaptarte al frío que se piensa existirá para el día del compromiso frente a USA. La Dirección de Selecciones analiza varias opciones de ciudades de las cuales se pueda viajar en autobús a Cincinnati un día antes del partido, y de ahí mismo volar a Edmonton para el duelo ante los canadienses.

