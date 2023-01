Fecha FIFA de marzo, opción para reprogramar el Mazatlán vs León

SIN PARTICIPAR

Todo parece indicar que Joaquín Del Olmo ya no será más el director deportivo de Bravos de Juárez, ya que regresó de vacaciones y no se ha integrado al equipo, puesto que está esperando una reunión con la propietaria del equipo, Alejandra de la Vega, la cual se podría dar la próxima semana.

Con la integración de Andres Fassi como asesor de la institución, Del Olmo ha sido relegado al grado de que ya no fue tomado en cuenta para dejar fuera del plantel a Carlos Fierro y “Caquito” García, que ya no entraron en planes del cuadro fronterizo. En el caso de Miguel Ángel Garza todavía no se sabe cuál será su futuro dentro de la institución.

TENTATIVA

La Fecha FIFA del mes de marzo, es el espacio contemplado en primera instancia por la Liga MX para reprogramar el partido entre Mazatlán y León que no se podrá jugar esta noche.

La ventana FIFA es del 20 al 28 de marzo, que es cuando la Selección se tendrá que enfrentar a Jamaica y Surinam, y por ello, se detendrá el torneo.

Ante esta situación, se piensa en esos días para reprogramar el juego, ya que antes, el León tiene que enfrentar al Tauro de Panamá dentro de la Concachampions a Ida y Vuelta, y si avanza, tendrían ocupados los espacios de media semana, por ello se considera hacerlo en la Fecha FIFA, a sabiendas de que ninguno de los dos equipos podría contar con seleccionados en caso de tenerlos.

DESPEDIDA

A pesar de haber tenido una buena actuación en el Mundial Qatar 2022, el juez de línea Miguel Hernández Paredes se ha despedido del arbitraje, ya que por reglamento de FIFA, al cumplir 45 años, no puede seguir como asistente en activo.

Hernández Paredes y Alberto Morín, fueron los colaboradores de César Ramos Palazuelos en Qatar, y los dos lo hicieron bien, en el caso de Hernández, fue su despedida del arbitraje en activo y a partir de ahora la intención de Benito Archundia es la de integrarlo como asesor de la Comisión de Arbitraje para tratar de aprovechar al máximo su experiencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DUEÑOS DEL ESTADIO JALISCO NO QUIEREN QUE SE LLAME PELÉ