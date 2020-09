Femexfut tendrá que negociar contrato con SUM

TENDRÁN QUE NEGOCIAR

La Federación Mexicana de Futbol tiene firmado un contrato con la empresa SUM para que la Selección Mexicana dispute 20 partidos amistosos durante cuatro años en Estados Unidos, es decir cinco por año. En 2020 por el tema de la pandemia no se pudo jugar ninguno y el plan de la Femexfut es ponerse a mano en 2021, lo cual se ve casi imposible tomando en cuenta que juntando los del próximo año tendrían que ser 10 compromisos y no hay espacio, ya que solamente habrá cinco fechas FIFA en 2021 y se utilizarán para los encuentros eliminatorios. Una posibilidad es tratar de jugar algunos compromisos en fechas que no sean FIFA, aunque se encaren solamente con jugadores de la Liga MX. Hay que recordar que aparte de esos 10 juegos de SUM todavía están pendientes Semifinal y Final de la Liga de las Naciones y México está calificado a esa instancia. Los partidos que sostendrá México en octubre y noviembre en Europa no corresponden al convenio con SUM.

APRETADOS

Entre enero del 2021 y noviembre del 2022, fecha en que se pondrá en marcha el Mundial de 2022 en Qatar, solamente están programadas ocho fechas FIFA, lo cual genera un serio problema en Concacaf, tomando en cuenta que reglamentaron un Octagonal que necesitará de 14 jornadas, es decir, siete fechas FIFA para elegir a los tres calificados, y les quedaría una ventana para el repechaje. El gran problema es que Concacaf reconoció que no podrá hacer la eliminatoria de 30 selecciones para elegir tres combinados a partir de octubre, y a lo mejor tienen que tomar algunas fechas FIFA de las del 2021, con lo cual se complicaría todo y no ajustarían las fechas, y se tendrían que ver con la necesidad de reducirle semanas a la Copa Oro para aprovechar esas fechas con juegos eliminatorios.

ALEATORIOS

La próxima semana inicia el torneo de Segunda División o Liga Premier, que en esta ocasión se jugará solamente con 24 equipos. Ante la problemática económica de los clubes se acordó que las pruebas Covid-19 por semana serán aleatorias, por lo cual 10 integrantes de cada plantel serán elegidos al azar para ser analizados, y dependiendo de los resultados se tomarán las decisiones en caso de haber positivos. Los equipos no están en condiciones de gastar mas de 100 mil pesos al mes en pruebas, por ello todos estuvieron de acuerdo en que sean aleatorias cuando no haya síntomas.

