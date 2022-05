Final de Expansión movió horarios de la Liguilla

NO PUDIERON

Buscar que la Gran Final de la Liga de Expansión no estuviera empalmada con ningún partido de Liguilla de Liga MX fue el motivo por el cual los dirigentes de la liga se tardaron casi cuatro horas en poder cuadrar los días y horarios y al final de cuentas no pudieron evitar que se empalmara. La Final la pueden transmitir todas las televisoras que emiten Liga de Expansión y en primera instancia habían decidido que Pachuca jugara el sábado a las 7 y Puebla a las 9, para que la Final de Expansión se jugara a las 5, recordando que Fox Sports pasa a los Tuzos y a la Liga de Expansión, pero surgió la interrogante de lo qué sucedería si entre Morelia y Cimarrones había tiempos extras y penales, se encimarían con el inicio de Pachuca ante Atlético de San Luis, motivo por el cual los hidalguenses se movieron a las 8 y obligaron a Puebla a jugar a las 6, y de todas formas al final de cuentas la Final de Expansión quedó empalmada, en la Ida y la Vuelta en los dos cotejos con la serie entre poblanos y americanistas.

COTIZADO

Germán Berterame quedará libre al final del torneo, y aunque tiene varios equipos mexicanos interesados, el argentino pretende brincar a Europa, por ello no quiso renovar hace unos meses cuando la gente de Atlético de San Luis intentó renovar el vínculo. Con casi 30 goles en tres años con los potosinos, Berterame ha sido buscado por dirigentes de clubes mexicanos para conocer sus planes tomando en cuenta que vence su contrato y el jugador les ha respondido que en primera instancia su intención es la de poder probar fortuna en Europa. Con 23 años y la carta en su poder, el jugador sabe que puede encontrar una oportunidad importante.

GRAN PREOCUPACIÓN

La que existe en las altas esferas de FEMSA por el caso de Monterrey, ya que Rayados no calificó a Liguilla en ninguna de las categorías varoniles, incluido por supuesto el primer equipo en Liga MX comandado por Víctor Manuel Vucetich. En Liga de Expansión, el cuadro comandado por Héctor Becerra terminó en las últimas posiciones de la categoría. En la Sub 20, el equipo dirigido por el Guille Franco no pudo calificar, y la misma suerte tuvo la categoría Sub 18 con Ramón Baeza. No calificar en ninguna categoría generará una reestructuración fundamental a nivel gente de pantalón largo y es ahí donde Zubizarreta podría aparecer como un asesor, algo así como de Cruyff con Chivas hace algunos años.

