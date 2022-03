Gabriel Caballero y Carevic, las opciones de Mazatlán para DT

OPCIONES

Andrés Carevic y Gabriel Caballero son hasta el momento las opciones más reales para dirigir a Mazatlán. La directiva sinaloense ya se entrevistó con cuatro timoneles, incluidos Carevic y Caballero. En el caso de Andrés, dirigió al Alajuelense de Costa Rica durante casi dos años con buenos resultados. Carevic jugó para Pachuca y Atlante y desde que se retiró se quedó a vivir en México. Trabajó en Liga de Expansión con Mineros de Zacatecas antes de ir a Costa Rica.

Caballero, por su parte, ha trabajado en clubes de Expansión como Tapachula y Dorados, así como en Bravos de Juárez y Pachuca en Primera División. El partido de esta semana lo dirigirá en forma interina Christian Ramírez y la gente de Mazatlán espera el próximo lunes o martes anunciar el nombre del nuevo entrenador.

NO HAY POSIBILIDAD

Si el Querétaro se vende antes de que termine el año de plazo que le otorgó la Asamblea de Dueños, el nuevo propietario tendrá que cumplir con el veto de un año decretado y no existe posibilidad de que la sanción de reduzca aun y cuando el equipo cambie de dueño. En la reunión de los propietarios se dejó en claro que el veto y las obligaciones que tiene el equipo las tendrá que asumir el grupo que adquiera a Gallos de Querétaro. Por el momento no existe solicitud de cambio de sede, pero no se descarta que en los próximos días la misma se ingrese para de esa forma abrir la posibilidad de negociaciones con los interesados.

POSIBILIDAD

Jugar los tres partidos pendientes de la Jornada 9 en la Fecha FIFA del fin de mes es una posibilidad que analiza la Liga MX, ya que el calendario está muy saturado. El celebrar los encuentros entre el 25 y el 26 de marzo es una posibilidad, aunque se tendrían que jugar sin seleccionados, ni mexicanos, ni de otras nacionalidades, ya que se trata de una ventana FIFA donde los clubes tienen obligación de ceder a los convocados. Los duelos pendientes son: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs San Luis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO: ADOLFO RÍOS REVELÓ QUE NO HA ASIMILADO SU SANCIÓN