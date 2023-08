Gran oportunidad

Gerardo Espinoza, hoy mismo, podría convertirse en el técnico del Puebla, en caso de no pasar nada extraordinario. Las negociaciones entre los camoteros y el técnico Campeón de Campeones de Liga de Expansión prácticamente llegaron a un acuerdo. Espinoza hasta hoy es el entrenador de la Selección Sub 23, pero el sinaloense decidió aprovechar la oferta de dirigir en Primera División y por ello renunciará a la Sub 23. Al caerse lo de Fentanes, los poblanos apostaron todo al 'Loco' Espinoza que aceptó el reto camotero.

LA DECISIÓN

César Montes, 'Chucky' Lozano, Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez no tienen seguro donde jugarán el próximo torneo, por ello el entrenador de la Selección ha hecho contacto con ellos de cara a los dos partidos amistosos de septiembre ante Uzbekistán y Australia y todo parece indicar que ninguno de los cuatro serían convocados en esta ocasión, para que de esa forma tengan tiempo de poder solucionar su futuro. En el caso de Luis Chávez, el mediocampista estuvo casi un mes sin entrenar con un equipo profesional y acaba de llegar a Rusia para integrarse a su equipo y no es seguro que sea convocado para estos dos partidos. La intención de Jaime Lozano es que los jugadores estén tranquilos y poder contar con todos ellos el mes entrante, cuando México se enfrente a Alemania y Ghana.

CONTEMPLADO

Antes de ir a Tokio, a los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano tenía contemplado a Héctor Herrera como uno de los tres refuerzos mayores; sin embargo, Gerardo 'Tata' Martino no autorizó que el entonces volante del Atlético de Madrid viajará a la justa veraniega y por eso el Jimmy decidió llamar a Luis Romo.

Hace unas semanas, cuando la Selección estuvo en Houston durante la Copa de Oro, Héctor Herrera estuvo en el hotel de concentración del equipo mexicano y platicó casi tres horas con Jaime Lozano. Por todo eso, no sorprende que el entrenador mexicano haya decidido que se mandara carta de convocatoria para el mediocampista del Dynamo de Houston de cara a los dos partidos amistosos que tendrá la Selección en unos días más.

