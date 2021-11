Hasta ocho jugadores dejarían Cruz Azul para el Clausura 2022

SE VAN

Entre siete y ocho jugadores del actual plantel de Cruz Azul no entran en los planes de Juan Reynoso para el próximo torneo, lo cual significa que la directiva cementera tendrá que tomar decisiones. Orbelín Pineda, Yoshimar Yotún y Walter Montoya terminan contrato y quedan libres, mientras que jugadores como Lucas Passerini, Bryan Angulo, Adrián Aldrete, Quick Mendoza y Rómulo Otero no los tiene considerados el estratega peruano y será trabajo de los dirigentes el encontrarles acomodo y posteriormente poder conseguir refuerzos para cubrir esas posiciones. El problema es que los cementeros atraviesan por problemas económicos a nivel directivo, y por ese motivo no pudieron reforzar el plantel después del título. Por lo mismo no pudieron renovar a quienes terminaron contrato y se van libres.

PRIORIDAD

Definir el futuro de jugadores como José Antonio Rodríguez, Miguel Jiménez, Jose Carlos Van Rankin, Alexis Peña, Chicote Calderón, Fernando Beltrán, Miguel Ponce y Cesar Huerta, entre otros, es la prioridad en Guadalajara antes de pensar en posibles incorporaciones, ya que se trata de elementos que tienen contrato con la institución y en caso de no acomodarlos, el Guadalajara tendría que cubrirles el salario ya que tienen contrato. Los rojiblancos consideran que hay algunos casos de futbolistas que podrían ser interesantes como para poder buscar un intercambio. También tienen futbolistas en el Tapatío como Macías, Aguayo, Pérez y Márquez, a los que les buscarían acomodo ya sea en Expansión o en Liga MX.

RECOMENDACIÓN

Algunos jugadores de Chivas y de Cruz Azul antes de salir de vacaciones recibieron la recomendación de cuidarse y en la manera de lo posible mantenerse activos por su cuenta, ya que están en los planes de Gerardo Martino para el partido amistoso que México sostendrá contra Chile el 8 de diciembre en Austin, Texas. La selección pretende viajar el 6 de diciembre, mismo día en que terminarán las vacaciones y no quieren que los jugadores vayan directo de vacacionar a jugar por el riesgo de alguna lesión. Alexis Vega, Uriel Antuna, Canelo Angulo, Fernando Beltrán, Cata Domínguez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Santiago Giménez tendrán que llevársela tranquila, ya que están en planes de selección, que por cierto no podrá contar con elementos de los dos equipos que lleguen a la Final y tampoco tendrán europeos por no ser Fecha FIFA.

