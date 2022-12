Informe final de Martino retrasa el avance con nuevo DT

SIN NOVEDAD

Será hasta el año entrante cuando la Dirección de Selecciones avance con el tema del entrenador de Selección, toda vez que la próxima junta de dueños será hasta el mes de mayo y aparte el presidente de la Federación Mexicana de Futbol viajó a Qatar para estar en las Junta de Consejo de FIFA. El primer paso es la presentación del informe y mientras eso no suceda, difícilmente se avanzará en la búsqueda de un nuevo estratega. Yon de Luisa se puso un plazo de 60 días que culminará el primero de febrero.

NO SE LES OLVIDA

La FIFA no ha olvidado el golpe que el defensor uruguayo José María Giménez le propinó a un oficial al final del partido contra Ghana y se espera que en las próximas horas se emita la sanción, la cual según ha trascendido se pretende que sea ejemplar, ya que la agresión del charrúa fue al director de competencias de FIFA. La Asociación Uruguaya de Futbol contrató un abogado deportivo argentino para que lleve el caso, buscando que el castigo no sea tan grave, por ello Giménez habló personalmente con el ejecutivo para ofrecerle una disculpa. El Atlético de Madrid también se ha metido al tema ya que pretenden que la sanción sea solamente con la Selección y no con su club.

AGOTADOS

La Real Federación Marroquí de Futbol regaló 13 mil boletos a seguidores del equipo africano que no tenían entradas ya que no esperaban que su equipo llegara tan lejos, pues a lo mucho tenían contemplado hasta Cuartos de Final, por ello los dirigentes consiguieron comprar con FIFA 13 mi entradas que las regalaron entre los marroquíes que se encuentran en Qatar, lo cual ha generado que sea casi imposible conseguir un boleto para el juego de hoy y los pocos que hay circulan entre 3 y 4 mil dólares en la reventa.

