JJ Macías apunta al Tri ante USA y Canadá

Para darle seguimiento y sobre todo saber cómo se encuentra, José Juan Macías podría ser llamado a la Selección Nacional en la convocatoria para enfrentar a Estados Unidos y Canadá. El Tata Martino tiene en mente la posibilidad de llamar a Macías no tanto pensando en opción de jugar, sino para saber cómo se encuentra física y anímicamente tomando en cuenta que con el cambio de entrenador en el Getafe ya no ha sido considerado. La Dirección de Selecciones ya emitió la convocatoria que sorprendió a la gente del Getafe. El primer paso ya se dio que es mandar el comunicado y la próxima semana el Tata definirá si lo convoca o no.

Gerardo Arteaga también está en la mira de Gerardo Martino, tomando en cuenta que el lateral del Genk de Bélgica es titular indiscutible y es de los mexicanos con más minutos en Europa en lo que va de la campaña. Arteaga ya estaba desde hace tanto en el radar del Tata, sin embargo, la forma en que salió de la convocatoria de Juegos Olímpicos le generó algunas dudas al entrenador, ya que se trató de cuestiones personales. El timonel busca al suplente de Gallardo y parece que la lucha será entre Arteaga y Osvaldo Rodríguez.

El Tata Martino tiene mucho conocimiento de la MLS y ha seguido de cerca al portero del Real Salt Lake, David Ochoa, que nació en Estados Unidos pero tiene la doble nacionalidad, y hace algunas semanas renunció a los americanos para poder jugar con México. Durante la Copa de Oro, Ochoa entrenó algunos días con la Selección de México y podría ser una de las sorpresas para la concentración de Indianapolis de cara a los juegos ante Estados Unidos y Canadá.