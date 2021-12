Jorge Carrascal, de River Plate, muy cerca de Rayados

MUY CERCA

En Argentina se asegura que Rayados de Monterrey está muy cerca de cerrar la contratación del colombiano Jorge Andrés Carrascal, volante de River Plate de Argentina. En junio pasado el cuadro argentino recibió una oferta de Arabia por siete millones de dólares y no quisieron venderlo a pesar de que se trata de un jugador que no es titular indiscutible. Se habla de que River quiere alrededor de 10 millones por el volante, cuya cláusula es de 20 millones de dólares. Carrascal, a sus 23 años ya tuvo un paso por Europa, estuvo en el Sevilla de España y en el Karpaty de Ucrania. Técnicamente es un buen jugador aunque no tiene mucho gol, puede jugar como volante de ataque o recargado a la banda izquierda.

NO LE LLEGAN

Cinco millones y medio de dólares es el precio que Cruz Azul le puso a la carta de Luis Romo a pesar de que el volante tiene solamente un año de contrato, y que en caso de no haber arreglo, en seis meses más podrá empezar a escuchar ofertas ya que en diciembre del 2022 termina su compromiso con los cementeros. Dos equipos españoles y un par de clubes mexicanos se han mostrado interesados en los servicios de Romo, sin embargo, no le llegan al precio fijado por los azules. La posibilidad de que Cruz Azul pueda renovar a Romo conforme pasan las semanas se va diluyendo y todo apunta a que en un año se marchará libre tal y como lo hizo Orbelín Pineda.

REGRESA EL APOYO

Ante la molestia que generó en los aficionados tlaxcaltecas la posibilidad de que desapareciera Coyotes de la Liga de Expansión, la gobernadora de la entidad decidió seguir con el apoyo por lo menos el próximo torneo, y ya en mayo la mandataria se sentará con el propietario Rafael Torre para llegar a una decisión. Tlaxcala es de los clubes que no tienen subsidio por parte de la liga y todos los gastos corren por cuenta de Torre y de su empresa Grupo Providencia. El Gobierno apoya al propietario con alrededor de ocho millones de pesos por año que son más o menos el 30 por ciento de los gastos totales del club.

