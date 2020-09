Ladrón del Atlas era el mismo que robó a Chivas

CLIENTES

Las investigaciones realizadas por el personal del hotel donde fueron robados algunos jugadores del Atlas hace dos semanas en León, Guanajuato, confirman que el ladrón es el mismo que atracó hace algunos meses a Chivas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y el mismo que se metió a los vestidores del Estadio Jalisco para robar pertenencias a los jugadores de Cafetaleros de Chiapas. Los videos revisados por el personal del hotel confirman la identidad del ladrón, pues es el mismo que aparece en los videos en el hotel de Ciudad Victoria hurtando a los de Chivas. El descaro es tanto que en el robo a los Rojinegros en León utilizó la misma camisa azul con la cual fue detenido en el Estadio Jalisco. El ladrón en Guadalajara quedó libre, ya que la gente de Cafetaleros solamente recuperó el dinero y las joyas y no ratificaron la denuncia de robo.

BORRADO

Con la intención de poder consolidar su carrera, Carlos Fierro aceptó el año pasado la invitación de Matías Almeyda para jugar en la MLS con el San José, sin embargo, las cosas han sido muy diferentes y el delantero ha tenido muy poca participación en el actual torneo, pues solamente ha jugado en un partido y fue en el mes de febrero, cuando estuvo 18 minutos en la cancha. En su participación durante año y medio en la MLS, Fierro ha jugado únicamente en ocho encuentros oficiales y no llega ni a 500 minutos, lo cual significa que no ha podido crecer futbolísticamente.

SON MUCHOS

No solamente a jugadores les debe dinero Murciélagos de Sinaloa, en la lista también se encuentran entrenadores, asistentes, personal administrativo, choferes, televisoras, y hasta hoteles y restaurantes. La gran preocupación de quienes esperan cobrar es que Murciélagos ya no va a participar en el torneo de Segunda División y con ello entienden que se reduce la posibilidad de poder cobrar, en especial futbolistas, ya que anteriormente podían presionar con no dejarlo iniciar o que no participara en la Liguilla. Murciélagos solicitó permiso de no participar durante un año y la Segunda División se lo concedió. Los propietarios de Murciélagos el año pasado perdieron la franquicia de Pacific FC por el mismo motivo de falta de pago a trabajadores.

