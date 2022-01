Malagón llamó 'p... ratero' a Santander en el Juárez vs Necaxa

MERECIDA

“Siempre nos robas”, fue lo primero que le dijo Malagón, el portero del Necaxa, al silbante Luis Enrique Santander en el partido contra Bravos, al momento de marcar la pena máxima. El árbitro le recomendó que se tranquilizara y como respuesta el zamorano le dijo “eres un puto ratero" y por ello el colegiado decidió expulsarlo de inmediato, algo que no sucedía desde hace tiempo en la Liga MX. Los árbitros tienen la recomendación de tolerar algunos reclamos, siempre y cuando no haya insultos de por medio, por ello en primera instancia solo le llamó la atención. El cancerbero se molestó porque el nazareno sancionó la pena máxima y por ello recurrió al insulto, sin medir las consecuencias. Este tipo de sanciones no se pueden apelar o reclamar, ya que el árbitro tiene presunción de veracidad.

SIN FECHA

Desde que se presentó el calendario de Liga MX para el presente torneo, la directiva de Mazatlán solicitó que su primer partido como local, que es en esta fecha 2 contra América, se posponga para una fecha posterior. Hasta el momento los sinaloenses no han comunicado a la Liga MX la posible fecha del encuentro frente a las Águilas. Se espera que a la brevedad y de ser posible en esta misma semana la dirigencia de los mazatlecos confirme la fecha para que el duelo pueda ser agendado. Ante tal situación, ni Mazatlán ni América tendrán actividad en esta segunda jornada del torneo.

SIN REGISTRO

Giovani Dos Santos, Mono Osuna, Alexis Peña, Puma Chávez, Stripper Salinas, Antonio Ríos y Gael Sandoval son algunos de los futbolistas mexicanos que por ahora no tienen equipo para el presente torneo y que tienen de plazo hasta el 1 de febrero, de acuerdo a lo que establece el reglamento de competencia, mientras que en el caso de los extranjeros llaman la atención casos como el de Ismael Sosa, Clifford Aboagye, Bryan Olivera, Julio González, Osvaldo Martínez y Miguel Barbieri, entre otros, que ya tenían tiempo en nuestro balompié.

