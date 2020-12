Nacho Ambriz y León, ya en pláticas para renovar

RENOVACIÓN

Las pláticas entre la directiva del León e Ignacio Ambriz para la renovación de contrato del entrenador han iniciado y, a pesar de que el actual compromiso vence hasta mayo, en las próximas semanas se podría dar el arreglo del timonel para seguir con los verdes. La única condición que está poniendo el técnico campeón es una cláusula que le permita salir en caso de una oferta del extranjero, y que no le vaya a suceder lo del pasado, donde en algún momento tuvo invitaciones de las selecciones de Panamá y Costa Rica y no pudo aceptarlas, porque el contrato que tenía no contemplaba la posibilidad de salir. La dirigencia esmeralda está de acuerdo en esa condición y la renovación del compromiso se podría dar cuando los verdes regresen al trabajo.

SIN FECHA

El nuevo dirigente de la Liga MX, Mikel Arriola no es partidario de que se abran los estadios con aforos mínimos, por ese motivo no hay posible fecha de cuándo se podría dar el regreso de los aficionados a las tribunas. El calendario del Clausura 2021 se realizó otra vez designando los partidos importantes en la parte final, esperando que para mediados de marzo o abril ya el escenario haya mejorado un poco. De cara al arranque del torneo venidero, Mazatlán es el único que ha puesto a la venta abonos y los alrededor de seis mil lugares que se ofertaron se agotaron en un día.

CALENDARIO

La Liga de Expansión arrancará su calendario de Clausura 2021 una semana después que la Liga MX, por ese motivo será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer el calendario del torneo que apenas este domingo tendrá a su primer campeón, cuando se juegue la Final de Vuelta entre Atlante y Tampico. La Liga de Expansión estaría arrancando el martes 12 de enero, ya que la intención los dirigentes de la categoría es que se sigan jugando tres partidos los martes y tres los miércoles para de esa forma no empalmar juegos con la Liga MX, pues esa estrategia les funcionó.

