Orlando City, con interés en el Canelo Angulo

EN LA MIRA

En su paso como técnico de Xolos de Tijuana, el colombiano Oscar Pareja conoció al 'Canelo' Jesús Angulo, por eso es que hoy que el Orlando City, club que dirige el cafetalero, busca un volante zurdo, el estratega recomendó entre las opciones al jugador de Chivas como opción para el cuadro de la MLS. Lo que Pareja no le informó a sus dirigentes es que Guadalajara hace dos años pagó ocho millones de dólares por el sinaloense, lo cual significa que si verdaderamente tienen interés, tendrán que presentar una oferta por encima de esa cantidad. El asistente de Pareja es el mexicano Diego Torres, quien conoce perfectamente al Canelo, ya que lo tuvo en Dorados y luego lo llevó a Xolos.

CEDIERON

El Colo-Colo en primera instancia no aceptó la oferta de Cruz Azul de pagar 500 mil dólares por Iván Morales y hasta la consideraron ofensiva, ya que se trata de un delantero que ha sido convocado a la Selección de Chile. El problema es que el andino solamente tiene seis meses más de contrato con Colo-Colo, y si no lo vende ahora, en diciembre se les va gratis. Ante tal situación y después de darse cuenta que el promotor ya tenía arreglado todo con los cementeros, no les quedó de otra y terminaron por aceptar la oferta, ya que era eso ahora o gratis después.

INTERINO

Luego de despedir a Teodoro Whitmore como técnico de la Selección de Jamaica, los caribeños recurrieron a un estratega interino en la persona de Paul Hall para los tres juegos de esta Fecha FIFA. Hall como futbolista fue seleccionado por Jamaica en muchos partidos y para estos tres compromisos ha recurrido a futbolistas experimentados tratando de hacer reaccionar al equipo. En la convocatoria de jugadores de campo, no hay ninguno de la Liga de Jamaica ya que todos militan en el extranjero. El timonel convocó a Ravel Morrison que hace un par de años jugó para los Rojinegros del Atlas donde pasó sin pena ni gloria, y hoy día milita en el Derby County de Inglaterra.

