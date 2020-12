¿Por qué designaron a Diego Montaño para el León vs Chivas?

SIN LOS MEJORES

César Ramos, Fernando 'Cantante' Guerrero, Fernando 'Curro' Hernández y Jorge Antonio Pérez Durán fueron los mejores árbitros a lo largo del torneo, sin embargo, sólo uno de ellos está disponible para los juegos de Vuelta de Semifinales.

Sorprendió la designación de Diego Montaño para el partido de esta noche en León, ya que el tapatío no fue de los mejores, empero, ante el hecho de no poder contar con Guerrero, Hernández y Pérez Durán a la Comisión de Arbitraje no le quedó de otra y recurrió a Montaño para un partido trascendental, mientras que César Ramos va al Pumas ante Cruz Azul que parece estar resuelto.

SORPRESA TÁCTICA

En ninguno de los 19 partidos que había jugado Cruz Azul en el Guardianes 2020, antes de enfrentar a Pumas, había utilizado una línea de tres defensas centrales y dos laterales volantes. Durante todo el torneo Siboldi había parado a su equipo con línea de cuatro defensores.

El jueves, el timonel uruguayo sorprendió a los universitarios al colocar a Escobar, Aguilar y Domínguez como centrales, dejando a Rivero como lateral volante por derecha y a Aldrete por izquierda, con ello, entre los tres defensores tomaron a los dos delanteros de Pumas y los dos laterales adelantaron para jugar en el medio campo prácticamente a la misma altura que Vaca, Orbelín y Romo, con lo cual los cementeros llegaban a tener hasta cinco elementos trabajando en la recuperación y superando ampliamente a la escuadra universitaria.

EXPERIENCIA

Ante la grave lesión que tuvo el portero Sebastián Fassi, la directiva del Necaxa salió en busca de un guardameta experimentado y pronto lo encontraron al darse cuenta que el Atlas le dio las gracias a Edgar Hernández. Con 38 años cumplidos y un paso por Jaguares, Querétaro y Atlas entre otros, Hernández se integra a Necaxa a pelear la titularidad con Ángel Malagón. Otra adquisición de los necaxistas es la llegada del defensa central paraguayo Jorge Aguilar que llega procedente de los Xolos de Tijuana.

