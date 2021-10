¿Qué día iniciará el Clausura 2022?

INICIO

Será el jueves seis de enero cuando inicie el nuevo torneo, lo cual significa que los equipos que no califiquen a Repechaje o Liguilla en el actual tendrán tiempo para planear la nueva competencia. Entre la final de este torneo y el arranque del próximo habrá tres semanas, lo cual complicará las cosas para los dos clubes que lleguen a la final. Un tema por definir es el partido de la Selección de México que SUM pretende organizar el 10 de diciembre en Estados Unidos, ya que será sin jugadores de los equipos que lleguen a la Final y cuando el resto se encuentre de vacaciones o en pretemporada, lo cual será un problema para Martino en caso de que se compruebe ese compromiso.

EXPERIENCIA

Para tratar de que le ayude al nuevo técnico de Xolos, Sebastián Méndez, la directiva fronteriza recurrió a un asistente experimentado como Alejandro Domínguez cuyo último trabajo había sido al lado del Chepo De la Torre con el Toluca. Domínguez laboró mucho tiempo al lado de Gabriel Caballero tanto en Liga MX como en Primera A y también estuvo un tiempo en América con Chucho Ramírez. La función de Domínguez en Xolos será la de informar al Gallego Méndez sobre los rivales en turno tomando en cuenta que el argentino no conoce la Liga MX.

PERDONADOS

Dos jornadas duró el castigo para César Ramos después de pitar el Clásico Nacional y el internacional regresa a la actividad esta tarde en Monterrey con el duelo entre Rayados y León. Otro que regresa es Adonai Escobedo que también estuvo dos semanas castigado después de que en el Xolos contra Mazatlán se arrepintió de marcar una falta que había sancionado cuando el VAR le informó que era dentro del área entonces decidió que siempre no era falta. Diego Montaño regresa después de tres juegos luego de un mal trabajo en el Chivas contra Pachuca. Mario Vargas regresó anoche en Mazatlán después de 10 jornadas de no hacerlo. Para el que no hay perdón todavía es para el “Bala” Macías Romo quien en el Tigres vs Pumas aplicó el VAR en una falta afuera del área para cambiarla de infractor y lleva tres semanas suspendido ya que no lo programan ni de cuarto árbitro, ni de VAR O AVAR.

