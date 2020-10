¿Qué otras adecuaciones tendrán los estadios para regreso de afición?

ADECUACIONES

Todos los estadios de la Liga MX, hasta los más nuevos, requerirán de algunas adecuaciones para poder cumplir con el protocolo del regreso de aficionados. De entrada la tribuna que está atrás de las bancas seguirá siendo utilizada para los jugadores suplentes, lo cual significa que se tendrá que colocar una valla para delimitar esa zona. Se tiene que habilitar un ingreso exclusivo para los medios de comunicación. Los lugares de venta de alimentos y artículos deportivos no podrán manejar dinero efectivo y se tendrán que manejar con tarjetas. En la zona de estacionamientos se tiene que colocar personal para que vigile que se respete siempre un espacio libre entre un automóvil y otro. El tema de los accesos y las salidas es quizá el más complicado.

ATORADOS

Fue hasta ayer por la noche cuando Rodolfo Pizarro, Alan pulido y Jonathan dos Santos recibieron la confirmación para viajar entre sábado y domingo a Holanda, después de un día complicado donde la MLS insistía en que los jugadores no debían viajar, ya que se trataba de un tema que ya ellos habían tratado. La gente de la MLS entendió que el reglamento de FIFA está de lado de la Selección de México y que los tres elementos tenían que viajar sí o sí. La gente de la MLS no quedó conforme ya que consideran que no se respetó un acuerdo que ellos tenían. El asunto molestó más a la MLS que a los propios clubes dueños de los futbolistas.

MÁS Y MÁS PROBLEMAS

De los 18 equipos que integran hoy día la Liga de Balompié, solamente 3 han pagado el monto de 5 millones de pesos por la franquicia, el resto no han podido cumplir y hay casos de clubes que no han cubierto ni el 20 por ciento del costo de la franquicia, por ello hay mucha preocupación, ya que aparte tienen que cubrir, en en un lapso de 10 días, un pago extra por un millón de pesos para los gastos que se presenten a lo largo del campeonato. Hasta ahora los equipos no han podido ingresar dinero por venta de patrocinios o derechos de televisión. En Guadalajara hoy inicia el torneo de pretemporada y Atletico Jalisco y Halcones de Jalisco, que pensaban jugar en el 3 de Marzo, no pudieron pagar la renta del inmueble y por ello se tuvieron que mudar a las instalaciones de Diablos Tesistán para jugar el compromiso de este viernes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANUEL NEGRETE SOBRE AFICIONADOS EN EL AZTECA Y CU: 'DEBIÓ SER HASTA LIGUILLA'